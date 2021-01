Leder: Kommune hiver borger i retten efter facebook-opslag, og det er ikke kønt

Det er på mange måder et utraditionelt scenarie, der kommer til at udspille sig i retten i Hjørring på mandag.

Jammerbugt Kommune har nemlig sagsøgt borger og vindmøllemodstander Johnny Solberg. Kommunen og borgmester Mogens Chr. Gade (V) kræver erstatning for, hvad kommunen opfatter som ærekrænkede udtalelser i en gruppe på Facebook.

Og det er bemærkelsesværdigt af flere årsager.

For Mogens Chr. Gade (V) er sagen af principiel karakter og handler om, at der er en grænse for, hvad man tillade sig at skrive på de sociale medier om kommunen og de ansatte.

- For mig handler det om, at man som medarbejder skal kunne arbejde i en kommune uden at blive hængt ud. Selv har jeg tålt meget i mine mange år som politiker, og det er fint. Men der skal også være en grænse, siger borgmesteren til NORDJYSKE.

Det er et interessant perspektiv - især med tanke på de modbydelige kommentarer man kan støde på i kommentarsporene på sociale medier. I medierne gennem årene har man kunnet læse, at det er et stigende problem, at navngivne offentligt ansatte - som for eksempel socialrådgivere, pædagoger og sygeplejersker - bliver hængt ud på nettet alene for at passe deres arbejde. Sådanne oplevelser kan være ødelæggende, og derfor har især arbejdsgiveren et stort ansvar for at tage den slags alvorligt. I flere tilfælde har det også været fremme, hvordan politikere modtager både trusler og ondskabsfulde beskeder - endda i så høj grad, at nogle afholder sig fra den politiske debat, fordi tonen bliver for hård.

Så det er glimrende, at Mogens Chr. Gade (V) og kommunen er det ansvar bevidst. Men kæden hopper af, når man så kigger på den konkrete sag mellem Johnny Solberg og Jammerbugt Kommune. I hvert fald det af sagen, der er kendt indtil videre. For er det den rigtige sag at bruge til at statuere et eksempel i kampen mod den dårlige tone - især på sociale medier?

Sagen handler nemlig i højere grad om Mogens Chr. Gade selv. Det er ham, der får godtgørelsen på de 10.000 kroner, hvis retten finder, at udsagnene altså er ærekrænkende, og det er ham, som stævningen - og en del af udtalelserne - handler om.

I udtalelserne beskylder man - overordnet set - kommunen for at være uhæderlig. For eksempel er der blevet skrevet, at der bliver "manipuleret med information", og at kommunen "overtræder forvaltningslovgivningen".

Det er sjældent kønt, når en aktør med en stor organisation omkring sig tager kampen op mod en enkelt borger. Det er et tema, som ofte benyttes i film og litteratur og karakteriseres som "den lille mand mod systemet". Man kan meget hurtigt få indtrykket, at man forsøger at lukke ned for kritikken ved at true med sagsanlæg. At den store myndighed rasler med sablen for at få arbejdsro.

Om der er tale om ærekrænkende beskyldninger, eller om Johnny Solberg kan påvise, at der er et vist hold i udtalelserne, må retten afgøre. Hvis kommunen og borgmesteren får medhold, må der være bunker af lignende sager at gå i gang med efterfølgende. Spørgsmålet er, hvilken betydning det får for borgernes mulighed for at ytre sig i fremtiden.

Uanset udfaldet klæder sagen ikke kommunen, og det er svært ikke at opfatte situationen her som intimiderende.