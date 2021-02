Leder: Lad os hylde dem, der hjælper andre, indtil alt bliver godt igen

Ved nytårstid var det, som om det kortvarigt lysnede i kampen mod coronakrisen: De første plejehjemsbeboere fik det første vaccinestik, og man begyndte at kunne trække vejret lidt mere frit i ældresektoren. Samtidig skulle detailbutikker og skoler åbne igen 4. januar efter julens nedlukning.

Troede man.

Men det skulle vise sig, at faren desværre ikke var afblæst. Den muterede coronavariant B117 satte effektiv stopper for drømmene om åbne detailbutikker, og heller ikke på plejehjemmene var faren drevet over, tværtimod: Netop januar, hvor personale og beboere kunne øjne målstregen og det beskyttende, andet vaccinestik, blev et hidtil uset antal plejehjem landet over ramt af smitteudbrud.

Blandt dem var Solgaven i Hobro. Plejehjemmet blev ramt af et voldsomt smitteudbrud, der ramte både beboere og personale. Flere beboere døde, og samtidig var der massivt behov for ekstra hænder i de fire uger, situationen var kritisk. Og det fantastiske er, at der var hænder, der var klar til at hjælpe. Måske skulle skråen lige vendes, javel, men i fire uger tog andre ansatte i Mariagerfjord Kommunes plejesektor handsken op og hjalp i en situation, der var helt ekstraordinær svær: I "rumdragt" at skulle drage omsorg for isolerede beboere, der måske ikke helt forstod situationen fuldt ud. At gå ind i den slags opgaver, endda med risiko for sit eget helbred, er ikke "bare" noget, man gør. Og deres indsats fortjener stor respekt.

I landets detailbutikker er der ingen smitterisiko i disse tider, for alle er lukket ned. Og med en fortsat nedlukning er der givetvis erhvervsdrivende, der begynder at frygte, om de nogensinde åbner igen, og om de i givet fald kan få en rentabel forretning stablet på benene til den tid. Vil kunderne vende tilbage, eller har de fået nye handelsvaner under nedlukningen?

En håndsrækning fra Coops supermarkedskæde Kvickly kan være med til at hjælpe. I Kvickly vil man bruge de ekstra penge, man har tjent på at sælge de varer, specialbutikkerne normalt sælger, til en kampagne for de lokale butikker, når de må åbne igen. Som kædedirektør i Kvickly Torben B. Andersen siger: Det er til fælles gavn, at vores byer har et godt handelsliv - også efter nedlukningen.

Det lyder enkelt og er det måske også. Men ikke desto mindre er det vigtigt, at nogen løfter blikket og tager initiativer - til fælles gavn.