Leder: Lad os tale om hvad vi vil – fremfor hvad vi ikke vil

Denne uge overflyves landet – startende i Nordjylland - af et 100 kvm stort banner med teksten ’Danskerne støtter Støjberg’. Bag kampagnen står Nye Borgerlige og den skal fungere som støtte til den tidligere Udlændinge- og integrationsminister. Som det hedder i kampagnen: ’Inger Støjberg kæmper for danske værdier. Islamiske værdier skal ikke have indflydelse i samfundet og heller ikke på asylcentrene.’

Nu er ’danskerne’ i bestemt flertal nok ikke helt dækkende for situationen – langt fra alle danskere synes at støtte hovedpersonen i instrukskommissionens undersøgelser. Men udover det interessante i at et initiativ fra et andet parti i den grad omfavner en politisk næstformand, så er kampagnen et eksempel på, at der tales mere om hvad vi vil væk fra og mindre om hvor vi vil hen.

For først noget længere nede i kampagnens forklaring når vi til målet: ’et Danmark baseret på danske værdier med respekt for frihed, folkestyre og ligestilling mellem kønnene. ’ Nu kan Danmark trods alt nok ikke tage patent på disse værdier, men som mål er de dog reelle og gode byggesten. De ender bare som en bisætning.

Skal vi samles om løsninger, så skal vi fokusere på det vi vil sammen og samtidig acceptere, at vi er forskellige. Det er forskellen på ’min måde’ og ’vores måde’. På et delt samfund eller et fællesskab. Og fællesskaber, eller værdimæssige fællesmængder, flytter bare langt mere end delte, kæmpende samfund. Eller et mere banalt billede: i en tovtrækningskonkurrence hjælper det at trække i den samme retning.

Diskussionen er ikke en ren danske værdier vs. eksempelvis islam. Der er fundamentalistiske kristne, som heller ikke sætter frihed og ligestilling mellem kønnene øverst. Derfor er det også langt stærkere at tale om, hvad vi vil. Sætter vi eksempelvis frihed og ligestilling øverst, giver det naturlige rammer og retning. Også for religion – uanset hvilken man så bekender sig til.

Selvfølgelig kan det at pege på en problematik være vigtigt. Det er en naturlig del af processen: konstatere et problem, og så kigge efter løsninger. Vi skal bare huske at bevæge os videre og begynde at kigge efter målet, der vi vil hen. Så vi ikke hænger fast i problemet.

Havde det flyvende banner haft budskabet ’frihed, folkestyre og ligestilling mellem kønnene’ ville det være mere samlende mod det, der vel må være målet.

Lad os bruge kræfterne på at diskutere hvor vi vil hen og så holde øjnene rettede mod fælles mål.