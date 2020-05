Leder: Mens du bæller fadøl på værtshuset eller shopper i storcentret, kæmper store dele af verden stadig

Nu er der for alvor blevet sat fart på genåbningen af Danmark.

Det skete efter politiske forhandlinger, som strakte sig til sent onsdag aften - og som blandt andet blev gennemført på baggrund af en ny rapport fra Statens Serum Institut.

Den skarptvinklede konklusion i rapporten er, at den hidtil øgede åbning af samfundet ikke har resulteret i øget smittespredning. Og det undrer forskerne sig over. Er vi danskere gode til at holde afstand og spritte af? Eller har det noget med de biologiske forhold i virusset at gøre? Det ved man intet om endnu.

Og så er resten politik.

Efter forhandlingernes afslutning lød det endnu engang fra statsminister Mette Frederiksen, at vi er et af de lande i verden, som hurtigst kan genåbne efter nedlukningen.

Vi kan mæske os i buffet, gå på værtshus og bælle fadøl, tage i storcenter - og nu også tage på museum og i zoo. Især her i Nordjylland føles det efterhånden, som om at vi har vundet kampen over coronapandemien. Intensivafdelingen for coronasmittede på Aalborg Universitetshospital er blevet lukket ned på grund af for få indlagte.

Samtidigt med de politiske forhandlinger onsdag, meldte WHO ud, at de i løbet af det seneste døgn havde fået oplysninger om 106.000 nye tilfælde af coronasmitte globalt. Det var det højeste daglige antal siden udbruddets start.

Særligt i Brasilien er man hårdt ramt. Her er der netop blevet registreret knap 20.000 nye smittetilfælde med coronavirus på et døgn. Derfor er Brasilien nu det land med tredjeflest registrerede smittede - kun overgået af Rusland og USA.

I Spanien er det blevet vedtaget, at alle over fem år, skal bære mundbind i offentligheden.

Og i den nordøstlige del af Kina er der blev genindført strenge restriktioner og nedlukninger af frygt for, at en andenbølge af virusudbruddet er ved at få fat.

Selvfølgelig skal vi ikke holde landet lukket på grund af voldsomme udbrud rundt omkring i verden. Men mens vi hygger os på caféen, på den lokale bodega eller i Bilka, er det da en refleksion værd, at man langt væk fra Nordjylland stadig er lagt ned af et voldsomt smittetryk. Kampen mod pandemien er langt fra ovre endnu - set i globalt perspektiv.

Og når vi for et par måneder siden fik forklaringen, at en flok hjemvendte danske skiferie-turister i Østrig var årsagen til, at smittespredningen gik hurtigere end ventet, er det da en bekymrende tanke, om den smittestrøm der er rundt omkring i verden, kan ramme Danmark på ny.