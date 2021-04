Leder: Når naturen og kulturen raser

Der flyttes sand hver eneste dag. Mange kubikmeter fjernes fra de hvilesteder, hvor istiden har placeret dem, til nye. Under huse, veje eller på andre menneskeskabte placeringer. Homo Sapiens sætter i den grad vores præg på naturen.

Vi graver, flytter, bygger, ændrer, skaber. Vi kultiverer. Det er nærmest vores natur. Nærmest. For vi er også delte. Delte mellem netop kultur og natur. Fornuft og lyst. Tænkning og følelse.

Sand er ikke bare sand. Der er forskel på om det kommer fra en grusgrav eller en fredet klit. Det er muligvis ikke rationelt, men det er ubestrideligt. Derfor kan man ikke bare flytte alt sand uden at komme i problemer. Det handler om natur og følelser, men også om, at er man en del af samfundet, er man også en del af rationelle regler. Man kan ikke ringe efter ordensmagten, når nogen bryder reglerne foran ens hus, hvis man selv bryder dem bagved.

Naturen er netop en del af os, og derfor må vi passe på den. Eksempelvis må vi omlægge vores energiproduktion, så den er renere for naturen. Her er vindmøller en god og bæredygtig løsning. Altså indtil de skal placeres i naturen. Eller værre endnu: i naturen nær os. Her er vi igen delte, og jeg skal på ingen måde være hellig: Jeg har bestemt ikke lyst til at have en +100 meter skyggende mølle som nabo. Men jeg vil godt have strømmen.

En tredje diskussion, der også har elementer af kultur overfor natur, blæser i øjeblikket over Limfjorden og ikke mindst Egholm. Regeringen har valgt side og prioriterer, så vidt Nordjyske erfarer, nu 3. Limfjordsforbindelse. Kultur over natur. Egholm får det nogle vil kalde et smukt, effektivt stykke asfalteret infrastruktur, som kan være med til at løse fremtidens transportproblemer. Men det bliver nok mere et Poul Anker Bech-scenarie end et guldaldermaleri.

Vi er delte mellem kultur og natur. Er vi naturens betvinger eller i naturens vold? Er vi kultivatorer eller kultiverede?

Det er en diskussion, der fortsætter langt udover menneskelig sandflugt, klimakrise og måske endda etableringen af 3. Limfjordsforbindelse.

Heldigvis.