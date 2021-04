Leder: Nordjysk naturnationalpark er en vildt god nyhed

Området ved Tranum midt i Jammerbugt er et af Danmarks tyndest befolkede - når det kommer til mennesker. Men området er spækket med afvekslende naturperler, der giver perfekte livsvilkår for et væld af dyre- og plantearter.

Når man færdes i dette hjørne af Nordjylland, kan man ikke være i tvivl om, at området er dyrebart og unikt. Og derfor er det helt og aldeles indlysende, for ikke at sige naturligt, at en af landets tre nye naturnationalparker skal ligge her.

Men at det er indlysende, gør det ikke til en mindre god nyhed - tværtimod. For naturen, den vilde af slagsen, er om noget det, der definerer Nordjylland og gør regionen attraktiv, både for os der bor her og dem, der kommer på besøg.

Samtidig er der grund til at glæde sig over, at blandt andet Jammerbugt Kommune aktivt har arbejdet på, at området ved Tranum nu kommer med i det vilde selskab. For det at blive naturnationalpark betyder ændringer for området, og for nogle borgere, at der kommer hegn mellem dem og naturen, som de før har haft uhindret adgang til. Naturen i området bliver vildere og mindre friseret, og ideen er, at større dyr, også for eksempel ulve, får gode livsvilkår i parken.

Derfor kræver det politisk mod fra Jammerbugt Kommune aktivt at vælge en naturnationalpark til, og når den skal etableres, og ændringerne bliver tydelige, vil man møde kritik og måske vrede - ikke mindst når hegnspælene omkring området skal sættes op.

Naturvenner ikke kan ikke være venner med alle, og heldigvis får flere og flere øjnene op for, at vi skal gøre en indsats for at bevare og reetablere naturværdier. Ikke mindst vandretursbølgen under coronakrisen har hjulpet til forståelsen af, at det har en kæmpestor værdi, at et relativt lille land som vores værner om steder og områder, hvor den vilde natur får plads og må dominere.

Derfor er Naturnationalpark Tranum - eller hvad det officielle navn nu ender med at være - en vildt god nyhed.