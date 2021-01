Leder: Op på den transformerede hest

Hvis vi bestiller en tømrer til at bygge en carport og han går i gang med en skruetrækker, mens den batteridrevne skruemaskine ligger ved siden af ham, vil vi nok undre os. Måske endda spørge til effektiviteten.

Sandheden er imidlertid, at vi i vores samfund og virksomheder gør netop dette. Vi misser muligheder i den digitalisering, der er strømmet ind over os de seneste årtier. Og det handler ikke nødvendigvis om avantgardistisk frontlinje teknologi, men om at koble allerede kendte teknologier sammen og høste frugterne af det.

I et Synspunkt i NORDJYSKE slår Henrik Scharfe og Keld Arenholt Christensen til lyd for, at digitaliseringen skal skifte gear til en reel digital transformation. Danmark og ikke mindst Nordjylland har muligheden for at opnå internationale konkurrencefordele på både knowhow og produktion, hvis muligheden gribes.

Og hvad er så forskellen på digitalisering og reel digital transformation?

De første biler lignede ikke biler som vi kender dem i dag. Til gengæld var ligheden med hestevogne slående. Bare var hestekræfterne leveret en forbrændingsmotor og ikke af, ja heste. Hestevognen var blevet motoriseret, men ikke transformeret.

Det er ganske forståeligt, at når en ny teknologi rammer os, så kobles den i første omgang op på noget kendt. Tænk e-post og smartphone. E-post har en del flere perspektiver end bare at være en elektronisk udgave af det klassiske brev. Og en smartphones mindst væsentlige funktion er efterhånden telefon-delen.

Men at være opkaldt efter eksisterende løsninger, er ikke kun en hjælp. E-post arver på den måde også en del af papirbrevets rammer. Og ofte mere i vores hoveder end teknologisk. Rammerne resulterer i et tankesæt, der giver begrænsninger, hvis det fastholdes.

Vi bliver snæversynede, og vi misser nye udviklingsmuligheder.

De seneste årtier har Danmark gennemgået en stigende digitalisering. Ordet digital sættes foran det meste og så er lykken tilsyneladende gjort. Her er det vigtigt, at vi ikke selvtilfredse i al ubemærkethed går i stå. At vi ikke lader os begrænse af de rammer, vi selv har etableret undervejs.

Vi skal tænke videre og ikke stoppe ved digitaliseringen af eksisterende tjenester, men også forbinde på tværs og skabe nyt. Så digitaliseringen groft sagt ikke stopper ved en pdf-udgave af den papirformular, der tidligere skulle udfyldes. I stedet skal den munde ud i nye, intelligente forbindelser, der bidrager med nye værdifulde løsninger, vi undervejs slet ikke kunne forestille os.

For små og mellemstore virksomheder kan det være noget så banalt, som at koble sensorer på allerede eksisterende produktionsapparater, samle de data op de genererer, og så rent faktisk bruge dem til noget. Til at gøre produktionen bedre. Til at forudsige nedbrud eller efterspørgsel. Til på sigt at omdanne sine produkter til services, som giver kunderne mere fleksibilitet, men også gør dem mere afhængige – eller trofaste om man vil.

Vi skal stoppe med at sætte ordet digital foran ting, og i stedet gøre det til en selvfølgelighed. Som teknologi- og videnssamfund har vi de fleste af byggeklodserne. Nu skal vi huske at bygge med dem.

Med stærke uddannelser og et aktivt erhvervsliv, har vi som landsdel mulighed for at gribe den mulighed, der ligger i et paradigmeskift. Vi skal bare ikke vente for længe med at … sadle hesten.