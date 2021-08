Leder: Pengene eller moralen

Kan et gyldent håndtryk veksles til et dødskys? Kan en udenrigsminister blive til en udenomsminister?

Spørgsmålene blafrer ikke alene i ørkenvinden over Afghanistan, men også i den lidt mildere danske sommerbrise. USA er i fuld gang med at trække sine soldater ud af det land, der nærmest er et umuligt land, og Danmark følger trop.

Det har sin egen logik. Men de internationale styrker risikerer at efterlade lokale afghanske medarbejdere til Talibans nåde - eller unåde - fordi lovløsheden er vendt tilbage.

Flere af den danske regerings støttepartier har bogstavelig talt råbt vagt i gevær. De ønsker, at udenrigsminister Jeppe Kofod (S) skal redde flest mulige tolke ud af Afghanistan. Det hævdes allerede nu, at Taliban går fra hus til hus for at støve ”kollaboratører” op til henrettelse.

Men minister og regering tøver mildt sagt. Et mindre antal tolke har fået tilbudt visum og/eller opholdstilladelse. Andre har taget imod en lønpakke eller hjælp til at flytte til et andet sted i Afghanistan.

Det er deres valg, men de løber en gevaldig risiko. Ganske vist er mulighederne lige efter bogen. Men spørgsmålet er, hvor god bogen er. Moral kan ikke måles i kroner og øre. Moral kan måles i menneskelig handling eller mangel på samme.

For omkring 20 år siden drog de vestlige soldater i krig mod Taliban, men uden at have et klart mål - og nu bliver Afghanistan efterladt i et endnu større kaos, fordi de fremmede styrker tilsyneladende ikke har nogen tilbagetrækningsstrategi. En strategi, som vel at mærke burde omfatte de truede tolke og ambassademedarbejdere - ikke mindst i form af en hurtig sagsbehandling.

Men toget tøffer ganske langsomt afsted. Den sendrægtighed er Taliban - der efter planen skal være en del af landets ledelse - ganske enkelt skydeligeglad med. Det ved de vestlige lande, inklusive, at ”gyldne håndtryk” rager barbarerne en høstblomst. Og det forstærker sandt for dyden forpligtelsen til at sikre, at Vesten lægger et sikkerhedsnet ud.

Norges statsminister Erna Solberg frygter en ny flygtningestrøm fra Afghanistan i kølvandet på den offensiv, Taliban har sat i værk.

Frygten er desværre meget realistisk, selv om det nok i første ombæring bliver en strøm, der rammer nabolandene.

Det er et dybt alvorligt perspektiv, som næppe er blevet mindre af, at de, der gik ind i Afghanistan uden en klar strategi, forlader det i en tilstand, der er værre end længe, selv om Afghanistan har været martret af borgerkrige siden 1970’erne.

Var alternativet - at holde fingrene væk - bedre? Næppe, men det er alligevel det, der kommer nu 20 år efter ”landgang”. En meningsløs krig? Tja, det er vel efterhånden svært at tolke det ret meget anderledes ...