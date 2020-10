Leder: Politik må ikke blive en gratis omgang

3,4 var nok ca. det udslag, det gav på den politiske Richterskala, da Veganerpartiet forleden præsenterede sit politiske program og sine kandidater. Det skete ved et pressemøde i Kødbyen i København, en placering der fornemt demonstrerer det nye partis medietække.

Partiets to grundlæggende ideologier er veganisme og økocentrisme. Eller mere praktisk; man skal ikke skade andre, hvis det kan undgås, og beslutninger skal tages med blik for helheden. Gode dyder, som er svære at modsætte sig. Problemer begynder først, når vi går fra ’hvad’ til ’hvordan’, og ikke mindst ’hvem skal betale’. Det nåede pressemødet aldrig helt hen til, og dermed risikerer de utvivlsomt velmenende, nyudsprungne politikere at komme i karambolage med ikke-testen: Ville nogen nogensinde støtte op om det modsatte: Vi skal ikke være gode mod dyr? Vi vil ikke skabe en bedre verden? Hvis ikke partiet formår at komme med løsninger, bliver det mest til et protest-råbekor. Og det er nødt til at være løsninger, der kigger på helheden. Hele helheden.

Rystelserne efter tv-debatten mellem de to amerikanske præsidentkandidater i ugen var trods alt lidt større, omend det kan diskuteres, om det var på den politiske Richterskala eller mere den verbale. Her var en debat for de ægte troende, der hørte det, de ville høre og så det, de ville se. Uanset udgangspunkt. Dermed blev det også en debat der ikke flyttede ret meget – i hvert fald ikke politisk. For måske flyttede den nærmere barren for, hvad man som politiske kandidater kan slippe afsted med? Det er problematisk, når aspiranterne til posten som leder af den frie verden primært bruger tiden til at kaste med mudder. Også her ville det være forfriskende, hvis der blev talt i løsninger.

Problemet er, at følelser trumfer argumenter. Vi registrerer og husker de argumenter, der passer ind i vores eksisterende overbevisning. I det vi føler. Forskere fra Harvard og Univercity College London viste for et par år siden, hvordan klimaskeptikere tog klimaskeptiske nyheder til sig i en grad, så de blev styrket i deres tro, mens de afviste nyheder, der modsagde deres overbevisning. Og det samme var gældende for klimaforkæmpere, bare med stik modsat fortegn.

Politisk vil vi altså bare gerne have nogen, der stryger os med hårene. Som vi kan outsource alt det svære til: etikken, det personlige ansvar, prioriteringerne i vores samfund osv. For nogle er det et sted, at rette vreden over dyrs vilkår og håbet om bæredygtighed mod. For andre er det en stærk præsident, der siger tingene som de føler dem. For andre igen håbet om fornyelse. Det handler altså om håb - om følelser. Om fire år kan vi så skifte dem, når vi ikke kan li’ lugten i det politiske bageri. Men så er der gået fire år.

Der findes dem, der bare råber, som aktiverer følelser uden at gøre ret meget mere. Og så findes der dem, der tager ansvar for løsninger. Og selv om vi er i følelsernes vold, så lad os fokusere på de sidste, uanset politisk ståsted.

Så står vi bedre, når jorden skælver under os.