Lederskribent: Så sæt dem da ud på havet

NORDJYLLAND:Niels Hausgaard havde fat i noget, da han allerede i 1976 i en af sine sange skrev følgende verselinjer (her oversat til rigsdansk):

”Snakken var, om vi skulle have atomkraft eller hvad”.

”Og det mente vi ikke, der kan være tvivl om, at vi skal”.

”Men værket skal ligge på Sjælland, har vi tænkt”.

”Eller Fyn henne i den østre ende”.

Niels Hausgaards sang dengang om atomkraft - men lidt af den samme logik synes at præge debatten om landvindmøller i dag.

Vindmøllerne bliver højere og højere, kraftigere og kraftigere. De tårner sig op over det nordjyske landskab - og fylder også mere og mere i bevidstheden hos dem, der bor og færdes i umiddelbar nærhed af dem.

Det skulle efterhånden være hævet over enhver tvivl, at vindmøllerne er et enormt vigtigt bidrag i den grønne omstilling, som vi befinder os i. Men det er alligevel de færreste, der drømmer om at bo i nærheden af dem.

Derfor giver vindmølleplaner ofte uenighed. Den lavfrekvente støj og den visuelle påvirkning er årsag til kritikken - det kan man læse i mange af de historier, som vi her på NORDJYSKE skriver om vindmøller.

Det synes klart, at vindmøllerne ikke kan ligge tæt på byerne, da de så vil genere alt for mange mennesker.

Men jeg synes også, at man bør have større forståelse for beboerne i landdistrikterne. For mange af dem, der bor på landet, har prioriteret at bo i smuk og uforstyrret natur. Og så er det jo ikke så rart at få en 150 meter høj nabo, der skæmmer og larmer.

Jeg er helt med på, at landvindmøllerne genererer store indtægter. Og efterhånden ser man også flere og flere steder, at de kommer lokalsamfundene til gode - eksempelvis har man set kontante tilskud til borgerforeninger. Og de lokale kan også købe mølleanparter.

Den økonomiske gevinst er på den ene side fin nok - men på den anden side kan det også komme til at tendere pression på de modstandere, der måtte være. For lykkes modstanderne med at bremse vindmøllerne, så bremser de også kapitalindsprøjtningen i lokalsamfundet. Og det bliver man sjældent populær på at gøre.

I min optik er der ingen tvivl om, at vi SKAL have vindmøller for at lykkes med den grønne omstilling. Men jeg synes også, at meget taler for, at vi skal flytte dem ud på havet.

Det er ganske vist dyrere at etablere havvindmøller, men til gengæld er der langt til naboer. Og så er vinden i øvrigt god.

Som erhvervsjournalist synes jeg i øvrigt også, der er masser af fornuft i, at vi satser endnu hårdere på havvindmøller.

Det er en industri, som vi lokalt er stærke i. Vi kan blandt meget andet levere kabler, vi kan levere fundamenter og vi kan levere selve møllerne.

Så jeg har svært ved at se, at der ikke skulle være allermest fornuft i at flytte møllerne ud på havet.