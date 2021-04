Leder: Sig undskyld til René, borgmester

Endnu et dramatisk kapitel er blevet skrevet i sagen om 17-årige René Larsen. Som Nordjyske tidligere har beskrevet er han flere gange stukket af fra det opholdssted, som Vesthimmerlands Kommune har tvangsanbragt ham på. Derfor har kommunen besluttet, at René Larsen skal overføres til en sikret institution. Begrundelsen for at spærre den unge mand inde er hans misbrugsproblemer.

Forleden eskalerede situationen mellem René Larsens familie og politiet i en voldsom anholdelse.

Ifølge familien deltog flere end 15 betjente i anholdelsen af René Larsen, som foregik hos farmoren. Her blev der både brugt peberspray og politistave, hvilket er bekræftet af politiet.

Aktionen resulterede også i en varetægtsfængsling af René Larsens far, som dog blev løsladt fredag eftermiddag. Men politiet handlede uden hjemmel.

Man behøver ikke at have været til stede for at mene, at det virker ude af proportioner at stille med 15 granvoksne betjente for at arrestere en 17-årig dreng, der ikke er kendt som voldelig og aldrig har været til fare for andre end sig selv.

Men sagen er faktisk endnu værre, for Nordjyllands Politi må efter Nordjyskes spørgsmål til forløbet erkende, at anholdelsen i farmorens hjem skete uden lovhjemmel. Foruden de personlige omkostninger for familien, er der dermed sket et alvorligt brud på grundlæggende retssikkerhedsmæssige principper i det danske samfund. Juridisk seniorrådgiver hos Børns Vilkår Ingrid Hartelius Dall opsummerer det godt i et citat:

- Man kan ikke have politiet til at brage ind alle mulige steder, fordi man har en mistanke om, at en ung, som man er på udkig efter, har drukket en kop kaffe der.

Politiet fortjener ros for at stille op, erkende og beklage fejlen. Anklagemyndigheden vil nu revurdere sagen, og politiet vil gennemgå sine procedurer i de såkaldte action cards for at undgå lignende fejl i fremtiden.

Men Nordjyllands Politi understreger samtidig, at de handlede efter anmodning fra kommunen. Dermed peger pilen i den grad også på de ansvarlige politikere og embedsmænd i Vesthimmerland.

Som tidligere beskrevet af Nordjyske, er René reelt holdt indespærret på et opholdssted gennem en længere periode, hvilket kan have været i strid med voksenansvarsloven. Det kan ligeledes være et brud på serviceloven, at kommunen ifølge René og hans familie aldrig har lyttet til den 17-åriges egne ønsker.

Hverken borgmester Per Bach Laursen (V) eller familiechefen i Vesthimmerlands Kommune vil stille op til interview om sagen. Borgmesteren skriver i en mail, at han oplever Nordjyskes dækning af sagen som konfliktoptrappende og ensidig.

Det er ærgerligt, at borgmesteren vælger at skyde på budbringeren frem for at forholde sig til kommunens rolle i den ulovlige anholdelse og håndtering af hele denne ulykkelige sag. Vi har politiets ord for, at der som minimum er sket et overgreb på drengens rettigheder i forbindelse med anholdelsen. René og hans familie fortjener derfor en undskyldning - også fra borgmesteren.