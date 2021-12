Leder: Støjberg dømt. De danske værdier har vundet

Ifølge dansk lov skal en borger straffes, når han eller hun bryder loven. Det gælder også for en minister. For der er lighed for loven i Danmark.

Vi bør dvæle ved denne grundsten for det danske retssamfund, når vi nu skal fordøje Rigsrettens markante dom over den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der bor i Hadsund.

Rigsretten slår fast, at Inger Støjberg brød loven med forsæt, altså med fuldt overlæg, da hun i 2016 iværksatte og trods klare advarsler fra embedsmænd fastholdt en ordning, der uden undtagelser skilte asylpar, hvoraf mindst den ene var mindreårig, fra hinanden.

Ordningen var i strid med både Menneskerettighedskonventionen og dansk forvaltningsret, lyder dommen, og Rigsretten har idømt hende en straf på 60 dages ubetinget fængsel.

Inger Støjberg siger nu, at de danske værdier har tabt, fordi hendes hjælp til pigerne er erklæret ulovlig. Hendes skuffelse over dommen er forståelig, men hun vender tingene på hovedet.

De danske værdier har vundet. Lov er lov, og lov skal holdes. Såvel ånd som bogstav i ministeransvarligheden indskærper endda, at der for netop en minister gælder et betroet ansvar for på folkets vegne at kontrollere, at der administreres efter loven. En minister kan derfor ikke tilsidesætte dansk lov under dække af et politisk formål og forvente at slippe fra det uden konsekvenser.

Inger Støjberg fastholder ikke desto mindre, at der påhvilede hende en menneskelig forpligtelse til at hjælpe de unge piger, selv om det skete på ulovlig vis. Hun forsøger dermed at ophøje sig selv til martyr, men det er hun ikke.

Politisk kan stort set alle støtte hendes ønske om at hjælpe mindreårige piger ud af tvangsægteskaber. Netop derfor er det ekstra ærgerligt, at Inger Støjberg ikke lyttede til sine embedsmænd og gennemførte ordningen lovligt, altså med mulighed for at gøre undtagelser i de tilfælde, hvor parrene ikke var sammen af tvang. I så fald ville pigerne være hjulpet endnu bedre, end det skete, for sagens kedelige kendsgerninger er, at tvangsadskillelserne påførte enkelte af dem traumer og endda førte til et selvmordsforsøg.

De piger er de eneste ofre i denne sag, ikke Inger Støjberg og ikke de danske værdier.

Nu skal Folketingets medlemmer tage stilling til, om deres kollega er værdig til fortsat at have plads iblandt dem. Beslutningen bør ikke være svær. Folketinget må følge præcedens fra tidligere sager og erklære Inger Støjberg uværdig. Så er det op til vælgerne, om de til næste valg gerne vil have hende tilbage.