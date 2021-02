Leder: Swipe til højre på din politiker

Vi har udsigt til et år, der vil være præget af corona-dønninger, også lang tid efter vaccinationerne er i gang. Hvor vi skal være ekstra opmærksomme på forsamlinger og kontaktpunkter. Samtidig har vi et kommunal- og regionsrådsvalg i efteråret. Hvor størstedelen af den valgberettigede befolkning kommer til at bevæge sig gennem de samme fysiske steder indenfor en kort tidsramme, hvis ellers vores demokrati skal opretholdes.

Måske den pludseligt materialiserede pandemi-trussel kunne skubbe til muligheden for at afholde digitale valg i Danmark?

Her i 2021 kan jeg sælge eller købe et hus og skrive under på skødet med NemID. Jeg kan tilgå min bank. Optage lån med NemID. Al kommunikation med det offentlige skal helst foregå via borger.dk. Jeg kan booke corona-prøver og se resultatet med NemID. Jeg kan ændre mit navn, melde mine børn ud af skolen. Skulle jeg ønske det, kan jeg endda blive skilt med NemID.

Med andre ord vil jeg kunne sælge min faste ejendom, investere alle mine penge, og yderligere lånte, i en kokosnøddefarm, blive skilt og skifte navn til Lorents Berendz, mens jeg hjemmeskoler mine børn – altså mere end i dag – med NemID. Men jeg skal stadig møde på et valgsted, hvor en valgtilforordnet skal have mit valgkort og id i hænderne, inden jeg får overrakt en stemmeseddel, som jeg tager med ind i en lille bås, hvor en relativt stor del af min valgkreds også har opholdt sig og brugt den samme blyant …

Der er selvfølgelig problemer forbundet med digitale valg. Sikring af anonymitet og forebyggelse mod valgsvindel for at nævne de største. Skrækscenarierne er blotlægning af personlige stemmer og påvirkning af valg fra internationale hackere eller fjendtlige stater. Men burde vi som vidensnation ikke kunne løse dette i 2021?

Perspektiverne er jo klare. En nemmere måde at stemme på afstand kan både hjælpe dem, der har svært ved at komme til valgstederne på grund af fysik, og dem der bare er udfordret af tid og sted.

Når ting bliver nemmere, er der flere der gør det. Stemmeprocenten kan altså potentielt stige. Noget der er en nøgleværdi i et engageret og velfungerende demokrati.

Med tanke på historikken og traditionerne for ændring af grundlov og udvikling af offentlige IT-systemer i vores stolte og progressivt tænkende land, er det trods alt nok håbefuldt at tro, at vi kan ændre det til november. Men vi kan da vælge at starte processen.