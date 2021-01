Leder: Tag et stik for Nordjylland

Fredagens bedste nyhed stod nogle af landets allerældste borgere for: Samtlige plejehjemsbeboere og personalet på landets plejehjem er nu blevet tilbudt første dosis af vaccinen mod coronavirus, og endnu vigtigere: Et rekordhøjt antal, over 90 procent, har takket ja til tilbuddet.

I et år, der ellers indtil nu har budt på bekymrende tal og en ny, mere smitsom coronamutation, er den forrygende start på udrulningen af vaccinen vores lys i mørket. Plejehjemsbeboerne har vist vejen for os andre og taget dét stik, som så meget afhænger af lige nu.

Nu er det så andre gruppers tur til at få tilbudt vaccinen, og som det ser ud nu, får alle muligheden, inden sommeren går på hæld. Og der er nu op til os at følge trop og takke ja til tilbuddet. Og det vil vi her på NORDJYSKE bakke op om gennem vores journalistik.

Selvfølgelig er det mediernes rolle at forholde sig kritisk og stille spørgsmål til statsmagten. Og det bliver vi ved med, også når det handler om coronavacciner og udrulningen af vaccinationsindsatsen de kommende måneder. Men lige så vigtigt er det, at vi tager ansvar for vores fælles bedste i Nordjylland. Og her er udrulningen af vaccinen det, der i løbet af nogle måneder vil gøre det muligt for samfundet at vende tilbage til en normaltilstand, hvor vi igen kan gå på arbejde, handle i de lokale butikker, gå ud og spise, gå til koncert og vigtigst af alt: være sammen med dem, vi holder af.

Når medier og offentlighed ikke tager tager et samfundsansvar, sker der det, at usandheder og myter kommer til at stå uimodsagte. Og sker det for længe og for ofte, kan det gøre uoprettelig skade på grundpillerne i vores samfund. Det vidner den seneste uges begivenheder i USA alt for tydeligt om, og det understreger, at medierne også må tage et ansvar og skille skæg fra snot - og ikke bare vælge vinkel eller historie efter, hvad der på kort sigt er flest læsere eller likes i. Det undergraver tilliden til myndighederne, som det er sket i USA, hvor konspirationer og politisk splittelse har fået lov til at overtage dagsordenen.

Det lille stik er et tilbud til den enkelte, og det er den enkeltes valg, om man tager imod det eller ej. Heldigvis, for det beviser jo, at vi lever i et demokrati der vægter den personlige frihed højt.

Nogle har ikke mulighed for at takke ja af helbredsmæssige årsager. Og netop derfor er det ekstra vigtigt, at vi, der kan, tager et stik for holdet. Dermed kan særligt sårbare grupper komme ud af den selvvalgte isolation, mange befinder sig i, og igen turde færdes frit.

Det er vigtigt, det her. En vaccination kan være ubehagelig og give gener i flere dage efter. Men det er at udvise samfundssind at gøre det - så vi om et lille år kan stå helt tæt og skåle i champagne, mens vi siger farvel til kanylens år.

Derfor bakker NORDJYSKE op om vaccinen på nordjyske.dk, i NORDJYSKE Stiftstidende og fra på mandag også på sociale medier, hvor vi også giver vores læsere og følgere mulighed for at vise deres opbakning.