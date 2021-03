Leder: Tak, AaB - for at give os en anden agenda

Disclaimer: Jeg ved absolut intet om fodbold. På et tidspunkt fik jeg af en kendt sportskommentator kælenavnet ’Ignoranten’ og bar det med stolthed. Min tekniske forståelse af spillet bygger alene på min yngste søns miniput-udvikling.

Mødet i redaktionsledelsen summede på en måde, som ellers kun pressemøder i Statsministeriet eller lignende kunne afstedkomme. Noget var anderledes og alle var synkroniserede om ét emne. Kommentarer fra kolleger i andre dele af landet, særligt sydpå, strømmede ind.

Der blev diskuteret ivrigt og passioneret. Alt syntes næsten som før corona-tidens konstante alvor. Væk var diskussioner om smittetal, samfundssind, hjælpepakker eller sammes utilstrækkeligheder, ulogiske kvadratmeter-forklaringer og længden på vatpinde.

Pludselig var resultatet af en kamp mod en bundprop det vigtigste på dagsordenen. I hvert fald på den uofficielle dagsorden. Den der reelt fylder noget ved landsdelens kaffeautomater. Et 2-1-nederlag og ingen sejr for et hold med ny træner og nye spillerindkøb.

At utilfredsheden også gælder hos holdets fans, var tydeligt da et stort banner prydede klubhuset på Hornevej. "Ingen sejr i 2021? Ikke godt nok!" stod der med bogstaver af en størrelse, der var med til at understrege passionen.

Flere AaB'ere fik bundkarakterer i Nordjyskes karakterbog, og den nye træner Martí Cifuentes oplever vel det man på nyere kommunikationsdansk kalder ’moderat pres’. Alligevel er han optimistisk, og ”ser forbedringer på flere områder”, samt en udvikling der ikke afspejles i resultaterne.

Netflix-seere vil måske komme til at tænke på serien Ted Lasso. En ualmindelig sjov, varm og intelligent serie om den amerikanske fodboldtræner, der kommer til en engelsk klub som ny træner uden nogensinde at have trænet andet end amerikansk(!) fodbold. Altså det der med den aflange bold de render rundt med i hænderne. Ted viser sig i virkelighed uforvarende at være hyret med den bagtanke at køre holdet i sænk. Hans ukuelige optimisme, aparte metoder og anderledes forståelse for positiv psykologi, samt vigtigheden af samarbejde viser sig imidlertid at være lige det der mangler, om end der skal lidt tålmodighed til.

Om Martí Cifuentes kan byde på samme forvandling hos AaB, eller om den slags kun sker på underholdningsbaserede streamingtjenester, skal jeg ikke gøre mig klog på - det er andre væsentligt bedre til.

Men befriende er det, at midt i al den sportslige frustration, lå glæden over et fællesskab og et fælles mål. Endelig var der frit lejde for alle mandagstrænere, statistikhjerner og lokalpatriotiske bannerførere.

Fællesskabet handlede nu ikke kun om kampen mod en viral modstander, men om regionalt sammenhold – også den del der består af diskussioner, uenigheder om årsager og om løsninger.

Det var i sandhed forfriskende at opleve – også for en fodboldmæssig ignorant, som dog forstår, at ganske som på banen, er samarbejde nøglen til stort set alle større menneskelige triumfer.

Så tak, AaB. Selvom det nok er hårdt lige nu, har I virkelig taget én for holdet.