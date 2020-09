Leder: Vi orker ikke corona

Sprit, afstand, nedsat frihed og udsatte fester. Vi orker ikke corona længere. Bag mundbindet hænger det os ud af halsen. Al samfundssindet vi mobiliserede i marts, er ved at være slidt. Og vi følger en klassisk kurve. Ikke Magnus Heunickes røde og grønne kurver, men den der handler om vedholdenhed. Om træthed.

Vi orker ikke corona mere og vi føler måske endda, at vi fortjener lidt frihed ovenpå vores indsats med afstand, manglende ferierejser og buffet-afholdehed. En lille belønning.

Så sker der det, der tit sker, når et problem synes uoverstigeligt. Så opgiver man, selvom offeret i forhold til belønningen er lille. Når man egentligt havde lovet sig selv at spise sundt, men belønningen ligger langt ude i fremtiden. I stedet for lige ovre i skabet i form af en plade Marabou.

Et af de mest kendte psykologiske eksperimenter handler netop om det. Om behovsudsættelse.

Skumfidus-testen i begyndelsen af 1970’erne var et eksperiment hvor forskere ved Stanford University testede børns evne til behovsudsættelse. Kort beskrevet placerede de et barn med en skumfidus foran sig. Barnet fik valget: du kan spise skumfidusen nu eller vente og få to senere, hvorefter forskerne forlod lokalet i et kvarter. Efterfølgende kiggede man så på børnenes liv, karakterer, helbred og lignende. Dem der kunne vente med skumfidusen, klarede sig generelt bedre.

Vi befinder os som samfund midt i den store skumfidus-test. Aktuelt er den store belønning et faldende smittetryk og normalisering af samfundet ude i fremtiden. Overfor det står den hurtige belønning: en tur til et Open by Night-arrangement eller gratis goodie bags. Her kunne man prikke til samfundssindet og spørge, om handelsstandsforeningens højtid virkelig trumfer den konstant udskældte ungdom og dens trang til socialisering? For mens der synes bred enighed om, at ungdommen må rette ind, er udsigten til 30% besparelser på plisségardiner og lignende åbenbart for stor en fristelse.

Konsekvenserne er dog til at føle på. Senest med 130 fyringer hos Fjordline i Hirtshals, skoler der sender elever hjem, øgede restriktioner og ikke mindst de, der bliver syge.

Vi er nødt til at minde hinanden om forskernes læringer fra skumfidustesten. Holder vi ud, klarer vi os bedre som samfund. Og det der abstrakte samfund er dig og mig.

Det er os to der enten skal dele én eller to skumfiduser.