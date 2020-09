Lederskribent: Der er 678 tegn på, at vi ikke gør det godt nok

NORDJYLLAND:Vi fik for en uge siden 23 nye restriktioner, der skulle sikre, at smittespredningen af coronavirus blev bremset i det danske samfund. Restriktionerne skulle holde i to uger - til 4. oktober.

Men her, hvor vi kun er halvvejs gennem den nævnte 14 dages-kur , er det blevet nødvendigt at skærpe indsatsen yderligere.

Fredag kunne sundhedsmyndighederne nemlig melde om 678 nye coronatilfælde. Det er det højeste daglige antal smittede, der har været konstateret, siden sygdommen kom til Danmark i starten af året.

Derfor var regeringen nødt til at reagere - og reaktionen kom på et pressemøde fredag.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) meddelte på pressemødet det, der vel egentlig er ret åbenlyst: De nuværende tiltag virker ikke efter hensigten.

Konsekvensen er nu, at der sker en yderligere indskrænkning af den personlige frihed. Den øvre grænse for forsamlinger - også private arrangementer - er nu på 50 personer.

Den nye grænse - og de tidligere restriktioner - er desuden forlænget med yderligere 14 dage - altså til 18. oktober.

- Skru ned for festen, for at holde resten af samfundet åbent, lød opfordringen fra Magnus Heunicke.

Og samtidig varslede han, at der meget vel kan blive taget endnu voldsommere redskaber i brug, hvis udviklingen ikke ændres i mere gunstig retning.

- Det er utroligt beklageligt, men det er fuldstændig afgørende, at vi får styr på smittespredningen, sagde han.

Også den nordjyske erhvervsminister Simon Kollerup (S) udtrykte beklagelse over udviklingen og kaldte den ”alvorlig”. Det gjorde desuden ondt på erhvervsministeren, at man endnu en gang rammer restaurationsbranchens ”virksomheder, der gør, at vi andre kan have det sjovt” .

Er man i tvivl om alvoren for restaurationsbranchen lige nu, så kan jeg i øvrigt opfordre til at følge med hos NORDJYSKE søndag - vi giver her et indblik i den økonomiske situation hos flere af Nordjyllands bedste restauranter. Og det er ikke rar læsning.

For at hjælpe branchen bliver der fra regeringens side nu sat ind med en ny kompensationsordning. Den skal hjælpe underleverandørerne i restaurationsbranchen - eksempelvis råvareproducenter, catering-firmaer og telt- og serviceudlejere.

Det bliver et langt sejt træk at få ændret situationen, så derfor er det vigtigt, at vi alle gør, hvad vi kan.

Det fornuftige er helt sikkert, at vi i den kommende tid minimerer vores sociale omgang - og derudover måske bestiller takeaway fra de nordjyske restauranter.