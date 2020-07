Lederskribent: Derfor er vi også kritiske nogle gange

NORDJYLLAND:Vi sætter stor pris på både nordjyderne og på Nordjylland her hos NORDJYSKE. Og vi vil gerne tage ansvar for vores landsdel. Faktisk er det ét af de fyrtårne, vi navigerer efter.

Derfor sker det også tit, at det undrer folk, når vi laver kritisk journalistik - eller fortæller om ting, der går skidt. Hvad får I ud af det, bliver vi spurgt. Er det nødvendigt, at I skriver om det?

Jeg kan faktisk sagtens forstå, at det undrer - eller måske ligefrem giver vrede blandt de berørte - når resultatet af vores journalistik bliver negativt, og vi eksempelvis laver overskrifter som ”Stort underskud” - eller ”Konkurs under opsejling”.

Men situationen er den, at vores abonnenter har en forventning om, at vi forsøger at beskrive virkeligheden, som den er.

Det er aldrig vores mål at få problemerne til at eskalere for dem, der bliver omtalt i vores historier. Men vi har nogle gange en forpligtelse til at fortælle om situationen alligevel.

I min optik ville det være direkte utroværdigt og grænsende til censur, hvis vi lukkede øjnene for en skidt økonomisk udvikling hos eksempelvis en stor møbelforretning.

For man kunne jo - for at blive i eksemplet - sagtens forestille sig, at andre nordjyder stod på tærsklen til at skulle forudbetale et større beløb for en hjørnesofa i læder, der skulle leveres senere på året. Eller tænk en gang på en lokal underleverandør, der havde et økonomisk mellemværende for varer ude at svæve.

Hvem kommer så til at betale regningen for den historie, vi ikke fortalte?

Og problematikken kan jo også overføres til langt værre situationer. Eksempelvis i pædofilisager.

Derfor føler vi, at vi også er forpligtet til at fortælle kritiske historier. Det hører med til at give et retvisende billede af Nordjylland, og vi tror på, at mange af vores trofaste abonnenter gerne vil have os til at gengive sådan ét.

Det hører i øvrigt også med til debatten om kritiske historier, at der ofte udspringer konstruktive udviklinger - ja, faktisk ligefrem løsninger - af emner og situationer, der som afsæt er problematiske.

Når det sker, så tjener vi også vores formål. For vi vil helt ærligt det bedste for Nordjylland.