Lederskribent: Bør Jomfru Ane Gade lukke klokken 24?

Tallene fortæller en ret tydelig historie: Med coronanedlukningen af nattelivet er volden faldet markant. Alene i Aalborgs midtby, hvor en vis Jomfru Ane Gade jo ligger, er simpel vold faldet med 42 procent, mens grov vold er faldet med 44 procent.

Det er bemærkelsesværdige tal, der bør give anledning til grundige overvejelser. Som Jonas Mannov fra Det Kriminalpræventive Råd udtaler det i NORDJYSKE: - Det er stof til eftertanke, når vi skal åbne op igen. For hvad er det for et slags natteliv, vi vil have?

Et af de bud Jonas Mannov giver på, hvordan vi kan holde volden stangen, når nattelivet en skønne dag åbner igen, er at lukke værtshuse og diskoteker tidligere.

Det er – sammen med hans andre bud – en god idé, som naturligvis bør tages alvorligt. Alle skal kunne gå i byen for at more sig uden at risikere, at festlighederne ender med en knytnæve i ansigtet. Fra Norge ved man, at for hver åben time efter midnat giver det 16 procent ekstra natterelateret vold.

Men vi må ikke i forsøget på at udrydde alle dårligdomme i verden gå for vidt.

Et nyligt udspil fra Københavns Kommune lægger op til, at der skal skæres ned på antallet af natbevillinger, der tillader udskænkning efter midnat i hovedstaden.

Det er en god idé at tage erfaringerne fra coronanedlukningen seriøst og faktisk kigge på, om det giver mening at lade steder være åbne til ud på morgenen. Men en storby skal da ikke lukke ned, når klokken passerer 24. En by, også en nordjysk en af slagsen, skal vibrere og pulsere, præcis ligesom de unge og gamle, der vil feste i den – også efter midnat.

For med spørgsmålet om, hvilket slags natteliv vi ønsker os, følger også spørgsmålet: Hvad skal menneskets plads i byen være?

I løbet af det seneste coronaår har vi vænnet os til meget. Vi har vænnet os til afstand, albuehilsener og absurde mængder håndsprit.

Men vi har også skullet vænne os til at være menneske på en ny måde. Eller i hvert fald at gøre forsøget. Jeg har stadig ikke vænnet mig til det.

For hvad siger det egentlig om regeringens menneskesyn, at man kan gå i Bilka, men ikke på biblioteket? Købe joggingtøj i Føtex, men ikke herretøj i den lokale forretning. Er menneskets eneste middel til overlevelse virkelig, at vi kan købe oksekød i kilomål på tilbud? Eller dør sjælen langsomt, når vi tror, at det kun er fysisk brød, den har brug for?

Kulturminister Joy Mogensen blotlagde regeringens kulturpolitik for et års tid siden, da hun fik sagt, at det ikke var passende at tale om kultur i en krisetid. Der findes nemlig ingen kulturpolitik i Mette Frederiksens regering.

Kultur handler om mennesker, og derfor handler kultur om meget mere end blot museer, koncerter og fællessangen, der dog for en kort stund samlede os. Kultur handler også om, hvordan staten og vi selv, borgerne, ser menneskets plads i tilværelsen og samfundet.

Som der står skrevet i den første sætning i den første udgivelse af NORDJYSKE tilbage i 1767: - Et Menneske er skabt ey for sig selv alleene.

Vi skal se hinanden, møde hinanden, diskutere og feste med hinanden. Vi skal danse med hinanden, til vores fødder er ømme. Og det har beværtninger af alskens slags lagt bordplads, dansegulv og barstole til siden tidernes morgen. Som dyrene på savannen kan vi mødes med venner og fremmede om lige præcis vores favoritvandhul.

Hvilken by vil vi have? Hvilket syn på mennesket skal fylde 20’erne? Vi må ikke tro, at vi kan redde os selv fra alle dårligdomme i verden. Lad os ikke lukke os inde, lad os ikke lukke ned, lad os ikke polere det hele til ligegyldighed. Jeg håber på de brølende 20'ere!