Lederskribent: Hvor er anstændigheden, Støjberg?

NORDJYLLAND:Det var ganske enkelt ulovligt, da den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i 2016 udsendte en instruks om, at alle par på asylcentre skulle skilles ad, hvis den ene var under 18 år.

Derfor kan det også være trættende at være vidne til de krumspring, der fra partiet Venstres side gøres for at forsøge at give en rigtig træls sag en lidt mere blid landing.

For det øger nemlig politikerleden, når man ikke har vilje til at kalde en skovl for en skovl og en spade for en spade.

Om lederen Dette er en leder. NORDJYSKE har holdninger, men er uafhængig af politiske og økonomiske interesser. Vores holdninger udspringer af vores værdisæt: Vi er modige, ordentlige, passionerede og åbne. Vores holdninger står på lederplads og har ingen indflydelse på det journalistiske indhold. VIS MERE

Den såkaldte Instrukskommission aflagde mandag en del af sin beretning. Instrukskommissionen har skullet undersøge, om Inger Støjberg bevidst brød loven, og om hun talte usandt over for Folketinget.

Og der er kraftige ridser i lakken til Inger Støjberg.

Inden hun i 2016 udsendte en pressemeddelelse - der måtte opfattes som en klar instruks om at skille parrene ad uden individuel vurdering - så var Støjberg af embedsværket gjort opmærksom på, at den fremgangsmåde var problematisk, mener kommissionen.

Alligevel sendte hun pressemeddelelsen, og den betød, at man i en periode administrerede sagerne ulovligt.

Kommissionen konkluderer nu, at ”Inger Støjberg kan ikke have været i tvivl om, at hendes beskrivelse samlet set var urigtig og misvisende. Beskrivelsen blev senere gentaget i flere folketingsbesvarelser og efterfølgende samråd”.

Fra Inger Støjberg var intentionen altså helt klar - og bevidstheden det samme.

Derfor er det ikke klædeligt, når hun efterfølgende klamrer sig til en forklaring om, at hun ikke direkte har bedt departementet om at udføre en ulovlig ordre - og derved tørrer ansvaret af på embedsværket.

For det indirekte pres fra den daværende minister har tydeligvis været stort.

Kritikken af Støjberg ER alvorlig - og spørgsmålet er nu, om hun kan slippe med en næse, eller om det ender i en decideret rigsretssag.

For den brede befolkning så kan det dog måske være mindre relevant. Her handler det først og fremmest om, at man bør kunne have tillid til at ministre administrerer efter landets love. Alt andet er uanstændigt.

Og det gælder uanset om regeringen er blå og adskiller unge par på asylcentre - eller om den er rød og vil aflive mink.