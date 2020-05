Lederskribent: - Jeg tror, vi kan lære meget af corona - blandt andet om tillid

NORDJYLLAND:Der har, for vores samfund, været mange alvorlige økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser af, at corona-pandemien har tromlet henover kloden.

Og jeg ved godt, at der er forskel på brancher, men når det handler om det faktum, at vi fra én dag til en anden pludselig skulle finde ud af at etablere tusindvis af hjemmearbejdsladser, synes jeg faktisk, at lige nøjagtig dén oplevelse har været overvejende positiv.

Da vi stod i marts, og samfundet var på vej til at blive lukket ned, er jeg helt overbevist om, at mange arbejdsgivere var nervøse ved at slippe kontrollen med medarbejderne i det daglige.

For hvordan sikrede de sig nu, at virksomheden præsterede de nødvendige resultater og at medarbejderne ydede det, der kunne forventes?

Min egen fornemmelse har egentlig altid været, at medarbejdere, der får frihed under ansvar, sjældent misbruger tilliden. Men en ting er fornemmelser - noget andet er, når teorier skal testes i virkeligheden.

Og jeg må da også indrømme, at jeg faktisk var spændt på udsigten til ikke at have hånd i hanke med ”mine” medarbejdere.

Men virkeligheden viste hurtigt, at der ikke var grund til nervøsitet i forhold til arbejdsindsatsen.

Jeg kan se, at hver enkelt medarbejder gennemsnitligt når mere på en hjemmearbejdsdag.

Og så ved jeg godt, at man med en hjemmearbejdsplads undgår nogle forstyrrelser - men til gengæld kommer andre til.

For mig at se handler det helt enkelt om, at et menneske generelt har lyst til at betale tillid positivt tilbage. Så den frihed, som hver enkelt medarbejder har fået, gør de deres yderste for at leve op til.

Eksempelvis kan jeg se, at mine medarbejdere ofte sidder langt udover normal arbejdstid for at få deres opgaver færdige (og jeg ser ikke de lange arbejdsdage som et mål, men blot et udtryk for viljen til at bidrage).

Handler det så om, at mine medarbejdere har en helt særlig ånd?

Formentlig ikke.

Faktisk kan jeg høre fra ledere i mange andre brancher, at billedet dér er det samme: Langt hovedparten af medarbejderne yder faktisk ekstremt godt, når de får tillid og frihed under ansvar.

Og selvfølgelig kan der være medarbejdere, der laver for lidt. Men i min optik har det ikke noget med hjemmearbejde at gøre. I de tilfælde var problemet med arbejdsindsatsen der nok i forvejen.

På bundlinjen står, at jeg er overbevist om, at vi kan organisere forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager med større fleksibilitet og kreativitet. Og der er for mig at se intet, der gør, at man som arbejdsgiver skal være afskrækket af idéen.

Som arbejdstager er fleksibilitet vel i øvrigt også et parameter, der kan have lige så stor værdi som en del af lønkronerne.

For det giver bedre mulighed for også at have et familieliv, der er i balance, når arbejdsdagen er fleksibel - eller kan placeres et andet sted end på den fysiske arbejdsplads.

Så jeg er virkelig spændt på, hvordan vi som arbejdsmarked forvalter de erfaringer, vi har gjort os under coronakrisen.