Lederskribent: Kære Mette, vi mangler præcise svar i Nordjylland

NORDJYLLAND:Hvorfor skal det være så vanskeligt at få præcise svar om baggrunden for nedlukningen af de syv nordjyske kommuner?

Masser af spørgsmål er stillet, men i efterhånden halvanden uge har offentligheden været henvist til ret så fragmenterede forklaringer fra ministre og embedsmænd. Et klart billede er det svært at få bragt til torvs.

Hvad skete der eksempelvis med den for kort tid siden så frygtede cluster 5-mutation? Hvor præcis er den fundet? Og hvordan hænger det sammen med den måde, som de syv nordjyske kommuner lige nu er afskåret fra resten af verden?

En af dem, der undrer sig er minkavleren Johnny Strøm på Læsø. Han kontaktede forleden Statens Serum Institut for at få svar på, hvilke af minkfarmene på Læsø, der havde cluster 5.

Svaret var ingen.

Og så er det, at man undrer sig på Læsø. Og savner svar.

Det var jo netop cluster 5-mutationen af coronavirus, der af myndighederne blev givet som den oprindelige grund til nedlukningen.

Den begrundelse er dog siden draget i tvivl af eksperter i både ind- og udland. De mener, at restriktionerne er for voldsomme i forhold til risikoen ved cluster 5.

Efter kritikken er der fra regeringens og myndighedernes side blødt op på det skræmmebillede af cluster 5, som man først tegnede.

Og da Mette Frederiksen mandag besøgte NORDJYSKE for at svare på spørgsmål fra læsere og lyttere så gentog hun, at det nu ikke handler specifikt om cluster 5 - men mere om selve risikoen for mutation i relation til minkfarme.

- Det handler om en mutation, der kan smitte fra mink til menneske, sagde hun blandt andet.

I så fald er det som nordjyde svært at forstå, hvorfor alle andre områder med minkfarme, ikke er mødt af de samme restriktioner som Nordjylland.

Der er helt sikkert taget masser af gode beslutninger fra myndighederne i en svær situation, men baggrunden for beslutningerne er fortsat ikke specielt synlig.

Lukkethed avler ofte mistro blandt borgerne, og mistro er en skidt ting på et tidspunkt, hvor man faktisk har brug for, at borgerne følger de retningslinjer, der udstikkes.

Set herfra så vil en regering, der lægger flere oplysninger åbent frem opnå en større forståelse i Nordjylland.

Her vil vi fortsat gerne - helt præcist - vide, hvorfor vi er spærret inde.

Og hvad skal der - helt præcist - til for, at situationen kan blive normal igen?