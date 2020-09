Lederskribent: Kan du tage dig sammen i 14 dage?

NORDJYLLAND:Ikke nu igen!

Sådan var der formentlig mange, der tænkte, da statsminister Mette Frederiksen (S) fredag eftermiddag varslede nye corona-restriktioner og hjemsendelse af store dele af den danske arbejdsstyrke.

Årsagen er, at smitten igen har godt fat i vores land. Smittetallene har været kraftigt stigende over de seneste uger, og det såkaldte kontakttal har nået 1,5. Så antallet af smittede vokser kraftigt.

Eller sagt på en anden måde:

Vi er ikke dygtige nok til at passe på hinanden lige nu.

De seneste uger har vi egentlig godt kunnet set, at udviklingen gik den forkerte vej - men vi har ikke været gode nok til at gøre noget ved det.

Og hvem har så skylden for det?

Flere af de ældre borgere har man kunnet høre klandre de ubekymrede unge, der festede om natten.

Og omvendt har man også flere gange kunnet observere, hvordan den voksne del af befolkningen ikke har været villige til at aflyse seniormesser, Open By Night-arrangementer, fester og lignende.

Så virkeligheden er nok egentlig, at vi alle har en del af skylden for den nuværende situation.

I hvert fald er det lige nu sådan, at coronavirussen er spredt til alle aldersgrupper - i hele landet.

Og i modsætning til, hvad man tidligere havde en formodning om (at COVID-19 var mest alvorlig for den ældre del af befolkningen), så har det vist sig, at sygdommen også kan få alvorlige senfølger for unge mennesker.

Der er med andre ord al mulig grund til at tage situationen yderst alvorligt.

Det ser samtidig ud til, at vi ikke igen kommer i en ligeså omfattende nedlukning, som det var tilfældet i foråret. Nedlukningen var effektiv rent sundhedsmæssigt - men den var også ekstremt dyr for samfundet. Og den pris er der næppe ret mange, der har lyst til at betale igen - og slet ikke erhvervslivet.

Den nuværende situation kommer til at gælde til 4. oktober, og det betyder, at vi nu har fået 14 dage til at få vendt udviklingen.

Mange virksomheder kommer nu til at sende medarbejdere på hjemmearbejde - og eksempelvis restaurationerne bliver direkte begrænset i deres åbningstider. Derudover kommer der en række andre tiltag i form af værnemidler for at beskytte hinanden.

Men det, der for alvor kommer til at gøre den afgørende forskel, er, hvordan vi hver især optræder fra nu af.

Så du har nu et ansvar for at gøre, hvad du kan - for det vil også komme dig selv til gode.

Kan du tage dig sammen i 14 dage - for samfundets skyld?