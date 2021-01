Lederskribent: Lad os hjælpe ketchuppen på vej

NORDJYLLAND:Har du prøvet at banke på bunden af en ketchup-flaske?

Situationen kan virke noget fastlåst - men på et tidspunkt skal anstrengelserne nok bære frugt. Det ved vi af erfaring.

Det gør de også i rejsebranchen.

Vi befinder os lige nu i en våd, kold og mørk tid, hvor coronavirus stadig har et modbydeligt og fast tag i landet. Og på den baggrund kan sommersol og rejser sydpå virke som en fjern og nærmest umulig drøm.

Men hvis der er noget, vi mennesker er gode til, så er det at drømme. Og vi gør det ofte, når der er allermest brug for, at tankerne sendes i mere positiv retning.

Så selv om Mette Frederiksen har forberedt os alle på, at der er nogle hårde måneder forude - og selvom rejser til samtlige lande i verden lige nu frarådes i udenrigsministeriets rejsevejledninger, så drømmer vi om den sommer, der venter i horisonten.

Vi drømmer blandt andet om italienske pizzaer ved Gardasøen, om eftermiddage i sandet på den spanske solkyst - og om stemningsfulde aftener i Paris.

De nordjyske rejsearrangører har haft et fuldstændigt forfærdeligt år 2020, og julesalget var heller ikke imponerende. Men alligevel har mange af dem faktisk en stor tro på den sommer, der venter. For de kender mekanismerne i branchen - og de psykologiske mekanismer hos forbrugerne, hvor vi kan gå fra totalt "no-go" til "jamen, selvfølgelig" på en eftermiddag.

Hos Happydays i Frederikshavn er forventningen ligefrem, at sommeren 2021 kommer til at overgå 2019 - året inden coronaen ramte os.

- Jeg forventer, at vi får en rigtig god sommer. Folk vil på sommerferie i år, siger direktør Søren Idun således i dagens udgave af sektionen Erhvervsliv.

Jeg tror, vi er mange, der håber på, at han får ret.

Den spirende optimisme er født i det faktum, at vi nu er begyndt på vaccinationerne mod covid-19. Og desuden knyttes rejsebranchens håb også til det vaccinepas, der arbejdes på at indføre.

At der er sket noget med vores optimisme siden jul, det kan rejsearrangørerne mærke på deres hjemmesider. Flere og flere af os er begyndt at søge på mulige sommerferier - og rejsegavekort er der faktisk også solgt en del af på det seneste.

Men situationen skal nærme sig normalen, inden der for alvor sker noget.

- Jeg synes, at mange kunder ringer ind og tilkendegiver, at de har rejselysten, men er afventende med at booke på grund af hele situationen, fortæller således Miriam Bisgaard Christiansen, direktør ved Nilles Rejser.

Det er naturligt nok svært at sige, hvornår gennembruddet for alvor kommer - men det kommer. Og der vil formentlig være tale om en regulær ketchup-effekt, når det sker.

Og hvis vi alle gør os umage med at overholde de nuværende corona-restriktioner - så kan vi faktisk hjælpe ketchuppen på vej.