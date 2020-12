Lederskribent: Lad være med at pege fingre - accepter en jul med lidt mindre trængsel og alarm

NORDJYLLAND:Vi har ikke været gode nok til at begrænse udbredelsen af covid-19. Så vi står ved en skillevej lige nu.

Man kan sagtens vælge den vej, der starter med et spørgsmål om, hvorfor københavnerne på baggrund af høje smittetal ikke begrænses i deres bevægelsesfrihed.

Man kan fortsatte ad samme kurs ved at spørge, om myndighederne har reageret for langsomt og for ineffektivt på den seneste smitteudvikling.

Eller man kan slet og ret klandre medborgere for ikke at tage mundbind, afspritning og afstand seriøst nok.

Men den nævnte vej handler mest om at pege fingre ad andre - og fører os som samfund ikke noget godt sted hen. Polarisering har vi haft alt for meget af på det seneste, og det hjælper ikke en dyt mod corona.

Vi bør i stedet betræde en anden sti. For kun det bringer os væk fra det problem, vi står med.

De nye corona-restriktioner er helt afgjort voldsomme - men i stedet for at tvivle, bør vi efterleve dem. For så forsvinder de forhåbentlig igen indenfor en trods alt overskuelig tid.

- Vi har en mulighed nu, måske den bedste vi får, sagde statsminister Mette Frederiksen blandt andet på pressemødet, hvor de nye restriktioner blev præsenteret.

Smittetallene er rekordhøje og kapaciteten i sundhedsvæsnet er på vej mod at blive presset. Så opgaven er vigtig.

Men hvad er det så egentlig, vi skal ofre for at bremse den udvikling, der kan blive forfærdelig for samfundet?

Ja, nogle af os kan ikke komme på arbejde - og de fleste må finde en alternativ måde at få købt julegaverne på.

Begge dele kan være udfordrende for den enkelte. Men vi må have tillid til, at vi i fællesskab kan klare det.

Og så er der selvfølgelig forsamlingsforbuddet, der gør, at vi ikke må samles mere end ti personer.

Konsekvensen er, at traditioner - eksempelvis julefrokoster - går i vasken.

Sådan må det være i år.

Men vi kan hver især foretage et valg: Lad os fokusere på de gode juledage, som vi trods alt kan få med vores familier.

Ingen er endnu begrænset i bevægelsesfriheden, så vi kan frit vælge, hvilke ni personer, vi vil se. Og hvis man i løbet af året skulle vælge en periode, hvor det giver mening kun at være sammen med de allernærmeste, så ville julen - set herfra - til hver en tid være den foretrukne. Så hvor slemt er det lige?

Det bliver helt sikkert en jul, hvor der på gader og stræder er lidt mindre trængsel og alarm. Men så kan vi rette mere opmærksomhed hjemad - og julen er først og fremmest familiernes fest.

Og så er der i øvrigt en gulerod forude.

Hvis vi hver især holder antallet af gæster nede og covid-19 fra døren - så kan vi om kort tid i stedet invitere en vaccine indenfor. Og med den følger forhåbentlig mere normale tilstande.