Lederskribent: Man kan da godt blive nervøs for foreningerne

Det skulle efterhånden været gået op for de fleste, at der er uendeligt mange følger af den omfattende corona-nedlukning, som vi alle har været ramt af henover foråret.

Stort set alle har vi været udsat for, at hverdagen er blevet brudt op og forvandlet til en helt anden. Der har været mange konsekvenser af det tvungne vanebrud, og nogle af dem er faktisk gode - mens andre er knap så hensigtsmæssige.

På positivsiden er det, at et sådant opbrud giver anledning til refleksion. For hvad var det lige for nogle ting, vi fyldte vores liv op med? Og var der noget, som vi i virkeligheden gerne ville gøre anderledes?

Mange har formentlig gjort tankevækkende opdagelser omkring indretningen af eget liv. Og forhåbentlig er der også sket justeringer, hvis det har været påkrævet.

Men der er som anført også konsekvenser, som - i hvert fald i min bog - er knap så hensigtsmæssige. For mens vi alle var centreret omkring egne hjem, så har en større andel af vores opmærksomhed også flyttet sig i den retning. Og det gælder for både store og små.

Lad os tage et helt konkret eksempel: Hjemme hos os har vi kunnet se, hvordan vores fodboldglade otte-årige søn er blevet mere og mere orienteret mod iPad og skærmtid. Ja, faktisk i det hele taget alene-tid.

Og vi kan høre fra forældrene til hans kammerater, at oplevelserne dér er nogenlunde identiske.

Vores egen søn er glad for at han nu igen kan komme til fodboldtræning - men det individuelle tidsforbrug har fået en større plads hos ham.

Og vi kan sågar høre, at flere af kammeraterne har givet udtryk for, at de har knap så meget brug for hold-idrætten som tidligere. Sådan oplever forældrene det i hvert fald.

På den baggrund kan man godt være nervøs for opbakningen til foreningsidrætten - og faktisk også en smule for folkesundheden.

Udviklingen fra kollektivt til individuelt fokus er ikke ny, men den virker til at være blevet forstærket af corona-krisen. Og det gælder næppe kun for børnene.

Foreningerne har historisk set stået bag en betydelig del af tilblivelsen af vores samfund, som vi kender det. Og jeg frygter faktisk, at noget af sammenhængskraften i landet fosvinder, hvis vi alle drosler ned på engagementet i foreningerne.

Derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi fortsat er bevidste om at investere tid og opmærksomhed i foreningslivet.

Det vil være godt for samfundet - og det vil helt sikkert også være sundt for vores søn at komme mere væk fra sin iPad.