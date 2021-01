Lederskribent: Med en statsmands værdighed

NORDJYLLAND:Der var engang et udtryk, der hed ”med en statsmands værdighed”.

Eller retteligt er det nok sådan, at udtrykket stadigvæk findes - men betydningen er blevet udvandet en del over de seneste fire år.

For da Donald Trump i 2017 rykkede ind i Det Hvide Hus, var det samtidig startskuddet til en hidtil uset retorik fra manden bag skrivebordet i det ovale kontor.

Donald Trumps dage i Det Hvide Hus nærmer sig nu hastigt en afslutning - men helt til det sidste udmærker han sig negativt. Senest ved at forsøge at påvirke den valgansvarlige i forbundsstaten Georgia til at finde flere stemmer.

Igen og igen har Donald Trump rykket grænserne for, hvordan man kan tillade sig at udtrykke sig - og i det hele taget agere - som frontfigur for verdens mest indflydelsesrige statsmagt.

USA har op gennem efterkrigstiden fungeret som den nation, der sikrede den internationale samfundsorden - og selve præsidenten har ofte været personificeringen af en rollemodel for mange andre af verdens statsoverhoveder.

Derfor er det et problem, når USA’s præsident ikke opfører sig med en vis værdighed.

Dermed sænkes også barren for, hvordan man bør agere, hvis man er statsleder i Rusland, Iran, Nordkorea, Tyrkiet og mange andre steder. Og de seneste år har givet flere eksempler på, at noget er flyttet.

Det vil nok heller ikke være helt forkert at påstå, at det også har indflydelse på, hvordan vi allesammen synes, vi kan tillade os at agere på de sociale medier.

Et fromt nytårsønske er herfra, at når Donald Trump 20. januar forlader sin post, så bliver det også samtidig startskuddet til mere værdighed i den almindelige retorik fra Det Hvide Hus.

Effekten af sådan en kursændring vil have betydning mange andre steder end blot i Washington D.C.