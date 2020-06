Lederskribent: Nu kan vi rejse - men skal vi?

NORDJYLLAND:Hjemme hos os har vi endnu ikke planlagt sommerferien.

Vi ynder normalt at køre mod Sydeuropa, hvor vi bruger nogle uger på at søge nye oplevelser, spændende mad og dejligt vejr.

Men i år har vores ferieplanlægning været særdeles svær. Og sådan har det formentlig også været for de fleste andre nordjyder.

Konstant er der jo nemlig lavet tiltag, der fuldstændig har ændret forudsætningerne for at holde ferie.

Først så det ud til, at selv bevægelsesfriheden ved en sommer i Danmark kunne blive indskrænket.

Sidenhen blev dog både restauranter og sommerlande åbnet - og efterfølgende også grænserne til Norge, Tyskland og Island.

Og torsdag bragte udviklingen så en gevaldig buket af nye rejsemuligheder. Hele 25 europæiske lande kan man som dansker fra 27. juni drage til - så på den måde kan sommerferien i hvert fald noget hen ad vejen komme til at ligne de tidligere udgaver.

Men skal den nu også det?

I min optik er der faktisk mindst to gode grunde til at lade være.

For det første er corona-situationen stadig ret ustabil. Med virussens potente evne til at smitte kan det stærkt gå den forkerte vej. Det ved de i Hjørring, Sindal og omegn - og det ved de i mange lande over hele verden.

Og begynder det først at gå rigtigt galt med smittespredningen på en stor europæisk turistmagnet, kan konsekvenserne blive kedelige i mange forskellige hjørner af kontinentet. Så hvis man skal svinge sig helt op , handler det simpelthen om vores mulighed for at bekæmpe sygdommen på verdensplan.

Den anden grund til at blive hjemme denne sommer tager et mere snævert og lokalpatriotisk afsæt. Det handler nemlig ene og alene om, hvad der er godt for Nordjylland.

For der er i den grad brug for, at vi lægger en stor del af feriebudgettet i Danmark.

Der har været meget fokus på hoteller og restauranter, men det handler i ligeså høj grad også om alle mulige andre erhvervsdrivende.

For hvis vi alle handler lokalt - så øger vi også mulighederne for at bevare det lokale erhvervsliv. Det er nærmest banalt enkelt - men alligevel har vi tendens til at glemme det. Spørg eksempelvis bare i butikkerne i små byer.

Så trods de nye grænseåbninger regner vi i vores familie med, at en stor del af ferien kommer til at foregå her i Nordjylland.

Og som det ser ud lige nu, får man næppe bedre vejr noget sted i verden.