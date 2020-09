Lederskribent om Danske Bank-sagen: Det handler om penge, ledelse og moral

NORDJYLLAND:Det er beskæmmende at betragte Danske Bank udefra i denne tid. Og umiddelbart er der tre stærke begreber, der fylder i min optik: Penge, ledelse og moral.

Danske Bank er kommet under beskydning, efter at Berlingske og TV 2 har lavet en række afsløringer af problemer med bankens gældsinddrivelsessystem.

Det står klart, at Danske Bank i en årrække har inddrevet gæld fra kunderne, som banken ikke havde ret til. Årsagen er en række systemfejl, der blandt andet har gjort, at banken har inddrevet forældet gæld.

Omkring 100.000 kundeforhold skal nu undersøges, og i et internt notat fastslås, at op mod 15.000 kunder har ret til at få penge retur. De beløb, som de enkelte kunder har tilgode, spænder fra få tusinde til over 200.000 kroner. Internt vurderes det, at 50 millioner for meget er inddrevet, mens der til den samlede erstatning er afsat 400 millioner kroner.

Sagen er, at alle kan lave fejl - men i Danske Banks tilfælde begynder det også at lugte lidt af andet og mere end blot fejl og uheld.

For det viser sig, at man - formentlig siden 1992 - har haft kendskab til nogle af fejlene. Og i hvert fald i mere end 10 år har seks vice- og underdirektører i banken været opmærksomme på, at man uretmæssigt har inddrevet gæld fra kunderne. Selv Danske Banks øverste ledelse er angiveligt blevet løbende informeret.

Og alligevel har man ladet kunderne fortsætte med uretmæssigt at betale.

Sagen kan få strafferetlige konsekvenser for de involverede, men for selve virksomheden Danske Bank udgør den også et enormt problem.

Sagen lægger sig nemlig i kølvandet på en uhørt møgbunke af dårlig omtale.

Man fik eksempelvis masser af tærsk i kølvandet på finanskrisen og Stein Bagger-skandalen - og følte derfor, at man måtte droppe det daværende slogan ”Gør det, du er bedst til – det gør vi”.

De senere år har hvidvask-sagen fra bankens estiske filial trukket store overskrifter.

Men i mine øjne er den såkaldte ”FlexInvest-sag” mindst ligeså alvorlig.

For omdømmet.

For i Flexinvest-sagen anbefalede man kunder at investere i et produkt, som man forventede ville give et negativt afkast.

Der er ganske vist skiftet massivt ud i bankens ledelse gennem de seneste år, men set udefra virker der til at herske en usund kultur i dele af banken - en kultur, hvor bankens profit vægter højere end hensynet til kunderne. Og så begynder man at gamble med selve kundetilliden, som er så vigtig for et pengeinstitut.

Foreløbig har Finanstilsynet bedt om en redegørelse, hvorved det skal opklares ”om der er handlet i strid med bankens forpligtelser til at handle redeligt og loyalt overfor bankens kunder”.

Men hvis man skal lave en umiddelbar vurdering - når det handler om de nævnte begreberne penge, ledelse og moral - så har Danske Bank fejlet markant på minimum de sidste to parametre.