Lederskribent: Tilliden til bankerne er under pres

NORDJYLLAND:Engang var der mange danskere, der havde tillid til deres bankrådgiver på samme høje niveau, som de havde tiltro til egen læge.

Så naive bør de færreste efterhånden være.

Udgangspunktet er egentlig, at pengeinstitutter er forpligtet til at handle redeligt og loyalt overfor deres kunder. Men Danske Bank har gennem den seneste tid haft mere end almindeligt travlt med at sætte tykke streger under, at Danske Bank først og fremmest handler i Danske Banks interesse.

Der er - med god hjælp fra Berlingske og TV 2 - væltet masser af skeletter ud af skabet gennem den seneste tid.

Nyeste afsløring fra de to medier er, at Danske Bank i en længere årrække har haft en praksis med at lade økonomisk sårbare kunder betale overpris til bankens egen ejendomsmæglerkæde, Home.

Kunderne har sorteret under Danske Banks inkassoafdeling - og har indvilget i at sælge deres bolig for at kunne afdrage på deres gæld til banken. I den forbindelse er bankrådgiverne instrueret i at anbefale kunderne at vælge Home.

Ydermere har banken haft interne instrukser om, at Homes salær - modsat andre ejendomsmæglerkæder - ikke skulle presses på prisen.

Konsekvensen har været, at den enkelte kunde kunne stå tilbage med en højere gæld - som konsekvens af at følge Danske Banks rådgivning.

- Usmageligt, lyder beskrivelsen, som bankeksperten Lars Krull, Aalborg Universitet, giver overfor Berlingske af måden Danske Bank har ageret på.

Andre eksperter kalder metoden ”iskold” og mener, den ”bekræfter billedet af en stærkt bekymrende kultur i banken”.

Sagen er for det første med til at tydeliggøre risikoen ved de såkaldte ”finansielle supermarkeder” - hvor det for kunderne kan være svært at gennemskue og navigere mellem de forskellige interesser på tværs af produkter.

Men dernæst så er sagen også noget, der kommer til at ramme mange andre steder end i lige præcis Danske Bank.

Sagen er nemlig med til helt fundamentalt at rokke ved den tillid, som det har taget hele den finansielle sektor årtier at bygge op.

Og det er faktisk ikke sikkert, at den tillid kan bygges op til samme niveau igen.