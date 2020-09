Lederskribent: Vi er stadig ikke klar til el-biler

NORDJYLLAND:Det er egentlig ikke så svært.

Hvis el-bilerne skal udbredes i Danmark, så kræver det faktisk blot, at de er den mest fornuftige løsning for bilejerne.

Hidtil har diesel- og benzinbiler for de fleste været det mest oplagte valg - men det var alligevel imødeset med spænding om den såkaldte Eldrup-kommission kunne forrykke balancen i retning af el-bilerne.

Men det er ikke helt dér, vi er endnu. Det blev slået fast med syv-tommer-søm, da kommissionen mandag præsenterede sin rapport.

Som et led i den grønne omstilling har kommissionen gennem det seneste halvandet år haft til opgave at undersøge, hvordan Danmark får betydeligt flere el-biler på vejene - uden at slå bunden ud af statskassen. At gøre det er en svær opgave, der vel egentlig bedst kan udtrykkes, som Anders Eldrup gjorde det:

- Det kan ikke lade sig gøre, sagde han.

Målet var som udgangspunkt at have en million el-biler på de danske landeveje i år 2030 - men det kan ikke gøres, uden det vil koste dyrt for statskasse, samfundsøkonomi og almindelige danske bilejere.

Anders Eldrup understregede på pressemødet, at man godt - hvis regeringen vil det - kan skrue en model sammen, der vil gøre 2030-målet realistisk at nå.

Men i så fald vil det gennemsnitligt koste ejerne af benzin- og dieselbiler op mod 5.900 kroner årligt i afgifter på brændstof, vejafgifter og registreringsafgifter. Derudover vil statskassen få en regning på 5,7 milliarder kroner.

Omkostningerne ved at insistere på at få en million el-biler ud at køre indenfor de kommende ti år er altså enorme.

- Derfor kan vi heller ikke anbefale modellen, sagde Anders Eldrup.

Kommissionen fremlagde i stedet alternative modeller, hvor man bløder op på kravet om antallet af el-biler frem mod 2030. En konsekvens af de alternative modeller vil være, at aftalen om at nedbringe CO2-udledningen med 70 procent inden 2030 skal indfries på andre fronter.

Og hvor efterlader det så situationen omkring el-bilerne?

Ja, egentlig tilbage ved udgangspunktet. For så længe el-bilerne ikke i sig selv er det naturlige valg, så kræver det et gevaldigt greb i statskassen for at hjælpe danskerne med at prioritere grønne løsninger. Og er regeringen så klar til det?

Når man så tager med i betragtning, at der også er en corona-regning, der skal betales, så ser den prioritering umiddelbart ud til at være svær at lave for regeringen lige nu.

Så regeringen bør nok håbe på, at den teknologiske udvikling kan gøre bilerne bedre, billigere og mere driftsikre.

Og gerne hurtigt.