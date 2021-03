Lederskribent: Vi lever i oprydningstiden

Vi kender det alle sammen. Vi trænger til at få ryddet op. Faktisk har det rodet i et stykke tid, men vi har ikke lige fået taget os sammen. Nu er bunkerne imidlertid blevet så store, at handling er nødvendig. Vi ved det – og vi føler det. NU skal der ryddes op. Faktisk er vi klar til at smide ud – kassere ting. Hellere for meget end for lidt. Åh, det bliver godt. Hvilken god følelse af renhed. Af at starte på en frisk.

Noget tid senere, når den ekstatiske følelse af oprydning har fortaget sig, opdager vi, at vi måske tog lidt for godt ved. Den der ting, vi aldrig brugte, står vi pludselig og mangler.

For et par hundrede år siden bredte oplysningstiden sig på det europæiske kontinent. Filosofien og videnskaben fik overtaget. Fornuften kom i centrum. Begrebet oplysningstid stod tænkeren Immanuel Kant bag med spørgsmålet: "Hvis nogen spørger, lever vi i en oplyst tid? ville svaret være Nej, vi lever i Oplysningstiden."

Det var tider hvor verden blev større. Etablerede magtstrukturer blev der stillet spørgsmål ved. Enevælden og kirken var ikke længere fredede autoriteter. Deres privilegier og forklaringer stod for fald overfor filosofi og naturvidenskab. Det var der, en stor del af den frihed og humanisme, vi i dag nyder godt af, blev født.

Noget af det fine ved oplysningstiden var, at man ikke kastede sig over hurtige løsninger eller konklusioner. Der blev tænkt, så det knagede, når David Hume undersøgte erkendelsen, Rousseau frihedsbegrebet og Kant moralen. Ligesom videnskabelige metoder betød færre "tror og synsninger" og flere evidensbaserede opdagelser.

I øjeblikket vil jeg påstå, at vi lever i oprydningstiden. Der bliver ryddet op som aldrig før i vores kultur. Rascisme, metoo, LGBTQIA+ er områder, der har kaldt på oprydning. Senest er det kvinders mulighed for at færdes trygt om aftenen i samfundet, der kalder på oprydning. Oprydning er på sin plads og fornuftigt.

Dog er det nogle gange, som om vi midt i oprydningens forfriskende følelse, har lidt for travlt. Som om vi lidt for ukritisk smider ud, uden at forholde os til, om det kasserede måske har en værdi, der mere end modsvarer sagen. Senest blev normal-begrebet skyllet ud med en shampoo. Men hvis alt er normalt, er intet jo normalt. Og omvendt.

Spørgsmålet er, om vi er ved at blive endnu mere oplyste? Eller om vi bare har gang i den store håndvask uden blik for konsekvenserne. Om frihedspendulet ender med at svinge den modsatte vej, når vi båndlægger tanker og lader følelserne råde.

Vi ser det politisk både internationalt og nationalt. Hurtige løsninger. Handling, der rydder op.

Den amerikanske organisation Freedom House måler hvert år demokratiets tilstand i verden. I rapporten for 2021 er andelen af frie lande faldet. Kun 20 pct. af verdens befolkning bor nu i et frit land. Det er det laveste tal i 26 år.

Nu er det jo at skyde gråspurve med atomsprænghoveder, at sætte shampoo-beskrivelser overfor borgerrettigheder. Det er heller ikke pointen. Det er derimod vores reaktionsmønster. Reagerer vi på følelser eller fornuft. Er man bare det mindste i tvivl om hvad der er fremherskende, så besøg Facebook.

Det hedder sig, at man ikke skal træffe store beslutninger, når man er følelsesmæssigt ude af balance. Det skal vi også huske som samfund. Idealer og værdier er ikke emotionelle elastikker.

I oplysningstiden blev vi mere oplyste. Verden blev bedre, mens den blev bygget på stærke idealer. I oprydningstiden skulle verden også gerne blive bedre. Kunsten at navigere mellem oprydning og udsmidning bør gå over de samme værdier.

Ellers kommer vi måske pludseligt til at stå og mangle dem.