Legos pengetank køber sig ind i en af Nordjyllands største virksomheder

SVENSTRUP:Lego-familien Kirk Christiansen har valgt at købe sig ind i en Nordjyllands største virksomheder.

Det sker igennem familiens investeringsselskab - Kirkbi - der har aftalt at købe 31 procent af aktierne i Euro Cater Group.

Samtidig køber medarbejdere i Euro Cater Group den aktiepost på 35 procent, som hidtil har været ejet af kapitalfonden ICG.

Herefter vil Euro Cater Group være ejet af medarbejdere i koncernen med en ejerandel på 69 procent og de resterende 31 procent af Kirkbi.

- Den nye ejerstruktur gør det muligt på en fleksibel måde at gennemføre fremtidige generationsskifter i Euro Cater Group, siger Steen D. Pedersen, der er administrerende direktør i Euro Cater Group.

Ukendt virksomhed med 2100 ansatte

Euro Cater Group er ukendt for de fleste, men står bag blandt andet AB Catering, BC Catering samt Svensk Catering, der alle leverer fødevarer til storkøkkener, kantiner, restauranter, caféer og lignende.

Firmaet har cirka 2100 ansatte fordelt på 15 afdelinger i Danmark og 16 afdelinger i Sverige.

Hovedkvarteret ligger i Svenstrup.

I regnskabsåret 2020/21 lød koncernens omsætning på 8,1 milliarder kroner, mens overskuddet var på 314 millioner kroner.

Været til salg siden 2019

Aktieposten på 35 procent i Euro Cater Group, der altså indtil nu har været ejet af ICG, er den største samlede aktiepost i selskabet. De resterende 65 procent af aktierne ejes af en lang række ledende medarbejdere gennem selskabet Manny A/S.

ICG købte i 2013 aktierne i Euro Cater for omkring halvanden milliard kroner.

En kapitalfonds ejerskab er som regel tidsbegrænset, og i efteråret 2019 bekræftede Euro Cater Group, at en investeringsbank var sat på opgaven med at finde en ny ejer til virksomheden.

Salget har i en periode været sat i bero på grund af corona, men nu er der altså fundet en ny ejer af ICG's aktier.

- Vi i ejerkredsen har besluttet, at det nu er tid til at foretage det generationsskifte, som egentlig var planlagt til at finde sted i foråret 2020. Vi er stolte over, at Kirkbi har fundet interesse i at investere i Euro Cater sammen med os. Vi er sikre på, at dette partnerskab vil styrke både Euro Caters vækst- og udviklingspotentiale samt den unikke virksomheds- og ledelseskultur, vores forretning er bygget op omkring, fortsætter Steen D. Pedersen.

Der er ikke oplyst en pris i forbindelse med aftalen.

Salget forventes at blive gennemført endeligt i 1. kvartal af 2022.