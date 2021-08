Taliban rykker ind i Kabul: Danskere evakueres

AFGHANISTAN:I Afghanistans hovedstad, Kabul, står oprørere fra Taliban søndag klar ved indfaldsvejene. Situationen i byen er kaotisk, og en stribe vestlige lande arbejder på højtryk på at få evakueret statsborgere og hevet soldater ud af landet.

De ansatte på den danske ambassade i byen er blevet kørt til lufthavnen Bagram cirka 60 kilometer fra Kabul for at blive fløjet ud, oplyste Udenrigsministeriet tidligere søndag.

Søndag eftermiddag holdt udenrigsminister Jeppe Kofod pressemøde om den dramatiske udvikling:

- Det, vi ser nu, kalder på refleksion og selvransagelse hos den internationale koalition, der i knap to årtier har stået bag indsats i Afghanistan.

- Med det, vi ser nu, kan man roligt sige, at vi står over for nogle monumentale udfordringer. Den virkelighed, vi ser ind i, er helt anderledes end det som analyserne forudsagde, siger Kofod.

Ellemann: Krigen ikke forgæves

20 års krig i Afghanistan har ikke været forgæves, mener Venstres formand.

Det siger Jakob Ellemann-Jensen (V) trods den dramatiske situation i landet, hvor Taliban den seneste tid har vundet frem, efter at vestlige soldater er begyndt at forlade landet.

- Dette sætter en masse tanker i gang i forhold til de danskere, der har mistet livet i Afghanistan og er faldet i kampen for frihed og demokrati, hvor jeg godt kan forstå, hvis nogle af familierne til de faldne står tilbage og tænker, om det var det hele værd. Om det overhovedet nyttede noget.

- For mig at se har vi gjort en forskel. Vores soldater har gjort en forskel. Vores tab er ikke forgæves, fordi vi har fået 20 år uden Taliban, vi har fået uddannet en generation af både mænd og kvinder, der er blevet tændt et lys i mørket, selv om det godt nok er svært at få øje på i øjeblikket.

- Det er ikke en krig, vi trækker os sejrrigt ud af. Men jeg mener ikke, at de tab, vi har lidt, har været forgæves, siger Ellemann-Jensen.

Han mener at situationen i Afghanistan viser, at USA's rolle "som verdens politimand er pakket sammen". Og at Europa må tage et større ansvar selv.

- Det er selvfølgelig et dårligt signal at sende til dem, der ikke ønsker demokrati, ikke ønsker frihed, og som er imod vestlige værdier.

- Det er et vink med en vognstang om, at man skal til at tage større ansvar i Europa. Det skal vi til at gøre, siger Ellemann-Jensen.

I alt har cirka 12.000 danske soldater været udsendt til landet. Flere har været udsendt flere gange. Således har der været cirka 21.000 udsendelser til Afghanistan fra Danmark siden 2002.

37 danske personer er blevet dræbt eller er omkommet som følge af kamphandlinger. Syv personer er døde ved sygdom, ulykke eller anden skade, som ikke direkte kan forbindes til kamphandlinger.

Taliban-talsmand: Brug ikke vold

En talsmand for Taliban i Doha siger, at bevægelsens medlemmer er blevet bedt om ikke at udøve vold og lade alle, der ønsker det, forlade byen.

USA har meddelt, at de er endeligt ude af Afghanistan 11. september.

Den sidste danske soldat forlod Afghanistan 22. juni.

Søndag morgen erobrede Taliban byen Jalalabad, der ansås som en af de eneste veje mellem Pakistan og Kabul, der kunne benyttet af eksempelvis flygtning.

Guvernøren i Jalalabad overgav sig til Taliban, og der var dermed ingen sammenstød.

/ritzau/