Smittet eller nærkontakt: Her er Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger

Mandag eftermiddag melder Sundhedsstyrelsen, at man har lempet reglerne for selvisolation i forbindelse med corona.

Dermed kan man nu afslutte sin selvisolation, så snart symptomerne har fortaget sig - hvis der er gået mindst fire dage fra en positiv test. Har man en positiv test, men blot lette symptomer, er selvisolationen nedsat til fire døgn. Nære kontakter skal i øvrigt ikke længere lade sig selvisolere med mindre de har symptomer.

- Der skal være en balance mellem den situation, vi står i, og de anbefalinger vi har. Den senere tids markante stigning i antallet af smittede har haft store konsekvenser for samfundet. Virkelig mange mennesker har måttet selvisolere sig, og mange arbejdspladser har haft meget svært ved at fungere. Samtidig vurderer vi, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lempe på vores anbefalinger, fordi vi har så høj immunitet i befolkningen, og fordi vi har beskyttet dem, der er i øget risiko for at blive alvorligt syge, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger Ved betydelige symptomer Der anbefales selvisolation så snart symptomer viser sig og PCR-test snarest. Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt. Ved positiv test hos asymptomatiske eller let symptomatiske Ved positiv antigen- eller PCR-test anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunkt. Ved positiv antigentest anbefales PCR-test snarest mulig. Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i ventetiden på PCR-svar. Hvis der opstår betydende symptomer fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt. Ved husstandskontakt til smittet Der anbefales antigentest eller PCR test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Husstandskontakter (nære kontakter) er undtaget selvisolation. Særlige forholdsregler Ved særlige situationer som fx ophold (besøg, arbejde m.v.) med patientkontakt på sygehuse, beboerkontakt på plejehjem, hjemmebesøg hos stærkt immunsvækkede pårørende m.v. anbefales at bære kirurgisk-maske type II i 3 døgn efter ophævelse af selvisolation eller indtil negativt svar på PCR-test efter 3 døgn hos husstandskontakt. Kilde: Sundhedsstyrelsen VIS MERE

Sundhedsstyrelsen vurderer, at en omfattende befolkningsimmunitet er den væsentligste årsag til, at der ikke længere er sammenhæng mellem antallet af smittede og antallet af indlæggelser. 4,7 millioner personer har fået to stik med en covid-vaccine, og 3,5 millioner har også fået 3. stik henover efteråret og vinteren. Samtidig har anslået lidt over en million personer været smittet med omikron, siden varianten dukkede op i starten af december sidste år.

- De lempede anbefalinger vil betyde, at der sker mere smitte. Vi kan ikke stoppe alle smittekæder, men vi kan reducere smitten mest muligt. Derfor har vi i anbefalingerne taget højde for, at man skal isolere der, hvor der er størst risiko for smitte, nemlig i perioden lige inden man får symptomer, og når man har symptomer, forklarer Helene Probst.