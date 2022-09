Lene fra Aalborg vandt valggyser: - Hold kæft, hvor er jeg stolt

AALBORG:- Tusind, tusind tak kammerater. Hold kæft, hvor er jeg stolt.

Klapsalverne bragede mod Lene Krabbe Dahl fra 3F Aalborg, da hun tirsdag eftermiddag vandt en valggyser, der næsten ikke på forhånd kunne være skrevet bedre.

Men hun fik overbevist de 687 delegerede på 3F Kongressen i Aalborg Kongres og Kultur Center om, at det var hende, der skulle sætte sig i den magtfulde stilling som forbundssekretær. Dermed bliver hun en del af den daglige topledelse, der består af formand, to næstformænd, to forbundssekretærer og seks gruppeformænd.

- Det, jeg står for, er sammenhold, sammenhold, sammenhold, sagde hun - inden hun lagde op til slagordene, som 3F medlemmerne de seneste dage har øvet sig på:

- Og det er: Fællesskab, fællesskab, fællesskab.

Lene Krabbe Dahl er næstformand i Den Offentlige Gruppe i 3F Aalborg, og hun stillede op som den eneste nordjyde til den magtfulde post.

Efter den første afstemning mellem Lene Krabbe Dahl og to øvrige kombattanter måtte der omvalg til.

Lene Krabbe Dahl var oppe imod Peter Bøgh Kjærulff, 35 år, som i dag er leder af byggeteamet i 3F Frederiksborg og tidligere formand for 3F Ungdom.

Og Per Chrone Jespersen, 52 år, der i dag er sekretariatsleder i 3F. Tidligere var han formand for 3F Østfyn.

Valget Der var kamp om den ene af to poster som forbundssekretær i 3F. Første afstemning på kongressen forløb således: Lene Krabbe Dahl, 287 stemmer Peter Bøgh Kjærulff, 98 stemmer Per Jespersen, 302 stemmer Da ingen af dem fik over 50 procent af stemmerne, var der omvalg mellem de to kandidater, der fik flest: Omvalget gik således: Lene Krabbe Dahl, 352 stemmer Per Jespersen, 334 stemmer Den anden post som forbundssekretær var et genvalg til Søren Heisel.

Hver kandidat fik ti minutters taletid. Og her scorede Lene Krabbe Dahl. Måske også fordi hun er vant til at tale som socialdemokratisk medlem af Aalborg Byråd.

Hun fik både gentagne klapsalver og hel sal fuld af 3F-kongresdelegerede til at grine højt flere gange.

- Jeg er 59 år, men det skal man ikke lade sig skræmme af, sagde hun som indledning og fortsatte:

- Selv en gammel ko kan levere frisk mælk.

Det var her, at salen brød ud i latter.

Og så var tonen lagt.

Talen var selvfølgelig fyldt af fagforeningsspørgsmål og politik - som eksempelvis også spørgsmålet om EU.

- I skal i EU blande jer uden om vores løn- og ansættelsesforhold, sagde hun efterfulgt af klapsalver fra salen.

Lene Krabbe Dahl gjorde et nummer ud af præsentere sig selv. Blandt andet kunne hun fortælle om sin fortid som dagplejemor og senest om sine nu 15 år som valgt til en ansættelse i 3F Aalborg.

- Og her har min erfaring med børn i trodsalderen måske nok været til stor gavn.

Endnu engang latter i hele salen.

Lene Krabbe Dahl Næstformand i Den Offentlige Gruppe, 3F Aalborg Uddannelse Folkeskolens 10.klasse EFG - Handel og kontor Akademiuddannelse i ledelse Et hav af FIU kurser Joberfaring

Diverse rengøringsjobs Kontorelev ved Aalborg Kommune Kontorassistent ved Grønlands Handel Cafeteriabestyrer i Nørresundby Boldklub Dagplejer: Arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, bestyrelsesmedlem Dagplejernes Faggruppeklub, suppleant til afdelingsbestyrelsen. 2007 – 2010: Faglig sekretær i 3F Aalborg 2010 – nu: Valgt næstformand i Den Offentlige Gruppe i 3F Aalborg Kongresvalgt forhandlingsudvalgsmedlem på flere offentlige overenskomstområder. Politisk erfaring

2006 - 2010: Partiforeningsformand i Socialdemokratiet Sundby/Hvorup 2010 - 2017: Partiforeningsformand/bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet Aalborg Øst 2007 - 2012: Næstformand i Fællesledelsen Socialdemokratiet Aalborg Kommune 2012 - 2014: Kredsformand for Socialdemokratiet i Aalborg Østre Kreds 2014 – 2021: Byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Aalborg Kommune Politiske Udvalg:

Miljø- og Energiudvalget Ældre/Handicapudvalget Bestyrelsesposter:

RenoNord, Aalborg Forsyning, Nordjyllandsværket 2006 - nu: Suppleant til Socialdemokratiets Hovedbestyrelse 2020 - nu: Bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet i Aalborg Øst 2020 – nu: Politisk næstformand i Fællesledelsen Socialdemokratiet Aalborg Kommune 2022 - ....: Nyvalgt formand for Den socialdemokratiske klub for 3F valgte og ansatte i Region Nord Lene Krabbe Dahl

Men ellers var der ikke så meget at grine af, hvis man lytter til talerne og til Lene Krabbe Dahl. For der er meget at kæmpe for.

- Vores medlemmer er pressede, som de aldrig har været før, sagde hun.

Lene Krabbe Dahl bliver en del af topledelsen i 3F - men har ikke tænkt sig at flytte fra Nordjylland.