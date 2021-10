Lene vil med sin faglighed gøre en forskel: - Vi skal undgå at tabe folk

NORDJYLLAND:Lene Linnemann har altid engageret sig politisk, hvad end det var skolebestyrelser eller fagforeningspolitik.

Da hendes børn blev store, fik hun mere tid til at engagere sig i noget end nogensinde før.

Derfor engagerede hun sig politisk og var med til at stifte og organisere SF i det daværende Hals Kommune.

Regionsrådsvalg 2021 Op til valget 16. november præsenterer Nordjyske partiernes spidskandidater i en række portrætter, hvor de fortæller om sig selv og deres mærkesager.

Efter 10 års organisatorisk arbejde valgte hun at stille op som regionsrådspolitiker. Hun blev valgt ind i 2009 og havde første arbejdsdag som regionsrådsmedlem i januar 2010. Siden da er det gået slag i slag.

- Jeg har arbejdet på social- og sundhedsområdet siden 1980. I mange år arbejdede jeg på sygehusene i Aalborg som sygehjælper. Efterfølgende tog jeg en social pædagogisk uddannelse, fordi jeg gerne ville arbejde i psykiatrien, siger spidskandidat til regionsvalget for Socialistisk Folkeparti, Lene Linnemann, der de seneste 16 år har arbejdet i socialpsykiatrien.

- Derfor giver det politisk bedst mening for mig at være i regionsrådet, når jeg er fagligt funderet i psykiatri og sundhed.

Lene Linemann (F) vil gerne være med til at allokere midler til forskning på psykiatri området. Det er dog noget, der skal gøres på landsplan og i alle regionerne, da det er et landsdækkende problem. Pressefoto

Mennesket skal i fokus

Ifølge SF'eren er der meget ulighed i sundhedssystemet, og det skal der gøres op med.

Det drejer sig blandt andet om psykiatrien, der ifølge politikeren trænger til en modernisering og et løft på alle områder.

Hun foreslår blandt andet, at der bliver afsat penge til socialfaglige medarbejdere, der går ekstra tæt på de sårbare og knapt så ressourcestærke mennesker, der har behov for hjælp.

- Vi skal se det hele menneske og ikke bare diagnosen, siger Lene Linnemann.

Og så skal sundhedsvæsenet blive bedre til ikke at tabe patienter. Det sker nemlig for ofte, at patienter bliver sat i en uholdbar og uafklaret situation mellem to instanser i sundhedsvæsenet, fortæller spidskandidaten.

- Nogle borgere har ikke ressourcerne eller overskuddet til at finde vej gennem vores sundhedssystem. Dem skal vi være bedre til at hjælpe og støtte. Vi skal i særdeleshed sikre, at de ikke føler sig glemt eller fortabt i systemet, siger Lene Linnemann.

Socialistisk Folkeparti går til valg med et valgprogram med tre mærkesager: Psykiatri: Lettere tilgængelig og ventetider skal nedbringes. Region, kommuner og lægerne i Almen Praksis skal i samarbejde finde løsninger, der sikrer den enkelte borger den rette hjælp. Sygehuse: Der skal ansættes flere socialfaglige medarbejdere, som kan række ud til udsatte og sårbare borgere og hjælpe dem til at få den relevante behandling, når de har brug for det. Drikkevand: Det skal sikres, at områderne omkring vandboringer beskyttes i overensstemmelse med loven. Brugen af gift i naturen skal stoppes, så også kommende generationer kan drikke vand fra hanen.

Et langt, sejt træk

Ligeledes optager det politikeren meget, at der bliver taget hånd om den mentale sundhed blandt unge. Hun kan med sin position ikke ændre på, at de unge bliver stressede, men hun vil gøre sit for, at de kan få støtte og hjælp til at forbedre situationen.

- Vi skal hjælpe de unge med at få en god start på voksenlivet. Vi kan ikke være det bekendt, at så mange unge ikke trives, siger hun.

Selvom nordjyden er fagligt stærkest på sundhedsområdet, så har hun stærke holdninger til klima og miljø.

Det drejer sig blandt andet om vores grundvand, der skal sikres de bedste vilkår, fortæller hun.

- Rent drikkevand ligger mig utroligt meget på sinde, og derfor ville jeg forbyde sprøjtegift, hvis jeg kunne. Det ville være forfærdeligt, hvis vi alle skulle til at købe vandflasker, siger Lene Linnemann.

Som Lene Linnemann er inde på, kan hun ikke lave politik udelukkende på egne præmisser. Men hun er fortrøstningsfuld i forhold til at nå i mål med sine politiske planer.

- Hvis jeg skal nå mine mål, bliver det et langt, sejt træk. Man skal være villig til at give og tage, men heldigvis er der mange politikere, der deler mine visioner og idéer for sundhedsvæsenet, siger spidskandidat Lene Linnemann (F), der er på stemmesedlen til regionsrådsvalget 16. november.