Leo er alvorligt syg og indstiller karrieren

NORDJYLLAND: Leo Nielsen, der er kendt som den ene halvdel af den nordjyske duo Sussi og Leo, er alvorligt syg og indlagt.

Det skriver Se og Hør, som samtidig kan berette, at Leo har valgt at indstille sin karriere.

Leo blev indlagt med tarmslyng midt i december, og siden da har han tilbragt det meste af tiden på sygehuset.

– Leo er faktisk meget, meget syg, og han ligger på hospitalet. Han har været lige ved at dø tre gange, fortæller Sussi til Se og Hør.

- Leo har haft virkelig ondt, og lægerne har advaret os om, at han kunne dø. Så har vi siddet der og tænkt: “Nu er det nok sidste dag, vi ser Leo”. Men så er han alligevel vågnet op alle gangene, siger Sussi.

Det 67-årige par har optrådt sammen siden 9. klasse.

Sussi fortæller dog til Se og Hør, at hun er født optimist og ikke opgivet, at få Leo hjem til Saltum, hvor parret bor.

– Det går godt, han er begyndt at kede sig og ringer flere gange om dagen for at spørge, om jeg kan tage nogle ting med, så det er et godt tegn, siger Sussi.

Hun fortæller til Se og Hør, at hun håber Leo snart er hjemme igen.

– Han får en hård tid foran sig, hvor han skal træne sig op, og der er stadig ting, der gør ondt, når han bevæger sig. Men lægerne siger, at han måske kan komme hjem i denne uge, siger Sussi.

Nordjyske skrev en større artikel, da duoen i 2021 havde holdt sammen i 50 år.

Sussie optræder stadig

Sussie har dog ikke opgivet livet på landevejen, og er ude og optræde med Thomas Ehrenreich på trommer, der i mange år har spillet med Sussi og Leo. Kim Karmark Petersen er kommet til på keybord.

Konceptet hedder "Sussi og Drengene".

– Jeg har været ude og spille med de andre, og det gik faktisk, rigtig, rigtig godt. Og Leo har det fint med det. Der er en ting i ham, der siger øv, men det er egentlig også det, som han længe gerne har ville, så det er også en lettelse for ham, siger Sussi, der fortæller til Se og Hør, at publikum har også taget godt imod bandet.

Kongelig på besøg

Sussi og Leo blev for alvor kendt, da de 23 år i træk underholdt på Skansen i Skagen.

I Skagen begyndte de med at spille for de lokale, men senere kom publikum fra hele landet. Prins Henrik var således i på Skansen ikke mindre end fire gange. Og Kronprins Frederik har også været forbi.

Det stoppede i 2003, hvor parret købte deres eget spillested i Frederikshavn. Efterfølgende valgte de dog, at tage rundt i landet for at underholde.