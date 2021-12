Let rumpen fra sofaen: Vejen til sundere og bedre liv

Tanja Sommer fra Brønderslev fortjener et kip med flaget.

Hun kan nemlig tjene som inspiration for dig og mig og være med til at skubbe til en kedelig og usund tendens: At vi bevæger os for lidt og bliver kraftigere og kraftigere.

Som hun beretter til Nordjyske var hun havnet i en trummerum, hvor sofa og serier på tv var kommet til at dominere hendes hverdag.

- Jeg var lidt for meget træt af at sidde hjemme og se serier. Jeg var bare blevet for doven til at komme op fra sofaen, fortæller hun.

Da hun blev opmærksom på løbeforløbet ”Fra sofa til seks kilometer på 12 uger”, udbudt af Lise Lotte Houen og Karina Ramskov fra Brønderslev Wellness Center, gav hun sig selv et spark bagi og meldte sig til. Selv om hun aldrig havde været løber eller forestillet sig, at hun skulle blive det, holdt hun fast og ”bestod”. Med superlangsom tilvænning og vedholdenhed. Og resultatet har ikke været til at tage fejl af:

- Jeg har fået meget bedre livskvalitet. Jeg kan mærke, at jeg har en helt anden energi. Når jeg kommer hjem fra en løbetur, er jeg helt høj og kan næsten tage en hovedrengøring oveni. Det er også dejligt at komme ud og få frisk luft, lyder det fra Tanja Sommer.

Mon ikke mange af os kender sofaens magiske tiltrækningskraft? Før man tænker sig om, sidder den på ryggen af én, fjernbetjeningen springer op i hånden, og lidt sødt har pludselig indfundet sig på sofabordet. I hvert fald fortæller tal fra den Nationale Sundhedsprofil, at en tredjedel af os tilhører kategorien af fysisk inaktive og stort set aldrig når de anbefalede 30 minutters bevægelse om dagen. Samtidig er nu mere end halvdelen af den danske befolkning over 16 år overvægtig. Og fedme er på ingen måde kun et dansk problem eller vestligt problem - nej, verdens befolkning bliver bare tungere og tungere.

Som Tanja Sommer beskriver det, har krop og sind godt af motion. Energiniveauet stiger, kredsløb, knogler og balanceevne forbedres, det mentale velvære vokser, søvnen bliver bedre, og en lang række alvorlige sygdomme imødegås. Motioneres der ovenikøbet sammen med andre, skabes der sociale relationer, som også er vigtige for helbredet.

Det svære er dog tit at komme op af sofaen, ud ad døren og af sted. Her tjener Tanja Sommers historie som inspiration til, at det kan lade sig gøre for alle - uanset alder og vægtklasse - og at det ofte er de helt små og vedholdende forandringer, der skaber de største og blivende resultater, frem for at lægge for hårdt og ambitiøst ud med skader og manglende motivation til følge.

Og findes der noget bedre tidspunkt, end når bugen er fyldt med julemad og søde sager, og et årsskifte står for døren, til at træffe en beslutning om at følge i Tanja Sommers fodspor og lægge bunden for et sundere og bedre liv..?