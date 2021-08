LGBTQ+ har sejret sig til containere og kagemix

Når man har erobret nyt land, planter man sit flag. At dømme efter antallet af regnbue-flag i offentligheden i øjeblikket, har LGBTQ+-bevægelsen sejret.

At regnbue-flaget er plantet mangfoldige steder i øjeblikket, skyldes naturligvis at World Pride er i gang i København og Malmø. 7-Eleven har skiftet striberne ud med regnbue. Mærsk har sendt en regnbuestribet skibscontainer jorden rundt for at gøre opmærksom på deres støtte. Netto har solgt gør-det-selv regnbue-kagemix. Bare for at nævne et par eksempler.

Når markedskræfterne på den måde har taget regnbue-flaget til sig, så har man vel sejret. Når en bevægelse til støtte for minoriteter bliver så mainstream, at den sælger kagemix og franske hotdogs, så bliver det vel ikke mere accepteret?

Kommercialiseringen af regnbue-kampen rammer på den måde nærmest niveauet for Valentins- og Mors Dag, der jo efterhånden nærmere er instrumenter for salg af blomster og restaurantbesøg end noget andet.

Er LGBTQ+ på vej til at sejre sig ihjel, kunne man spørge. Er problemerne væk? Utvivlsomt ikke. For det første tæller verdenssamfundet fortsat adskillige lande, hvor det er ensbetydende med både vold og forfølgelse at stå offentligt frem som homoseksuel. Mange religiøse samfund og bevægelser anerkender ikke par af samme køn.

Også de steder, hvor regnbue-flagene vajer, lurer fordømmelsen ofte lige under overfladen. Det vidner blandt andet et ganske delt indlæg fra DSB om. Efter at de havde skiftet deres profilbillede på Facebook til et med regnbue-farver, affødte det kommentarer som ”Kommer ikke til at tage med DSB igen,” og ”Igen? Troede aids måned var forbi?” Så meget for dansk frisind.

Historien med DSB viser dog også, at det betaler sig at give svar på tiltale. Deres SoMe-manager Mads svarede nemlig skarpt tilbage på flere af kommentarerne, blandt andet med en besked som denne: ”Det er lige præcis på grund af kommentarer som din, at det er vigtigt at støtte op om Pride. Så på en eller anden mærkelig måde skal du have tak for at minde alle om, hvorfor vi gør det.”

Det svar, og andre, betød at DSB, og ikke mindst Mads, blev ramt af en sand lovestorm. Det er opmuntrende, at DSB ikke bare solede sig i regnbue-flaget og sagen, men faktisk fulgte op. Endnu mere opmuntrende er det, at svarene fik den medvind, de har fået. Det betød noget gå i dialog.

Vigtigst er de stemmer, der i øjeblikket siger ’kan vi ikke bare blive enige om, at vi er mennesker’. Det har uomtvisteligt været nødvendigt for LGBTQ+ at samle sig for at kæmpe for sagen. Men den er reelt først vundet, når opdelingen i diverse bogstaver ikke længere er relevant. Når alle bare er mennesker. Det er vi desværre - på mange måder og mange steder - langt fra.