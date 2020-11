Lidt at glæde sig over: Nordjyske kommuner har de laveste incidenstal

NORDJYLLAND:Vinterkulden er kommet, minkene er aflivet, og konsekvenserne af nedlukningen kan stadig mærkes flere steder i Nordjylland. Der har den seneste tid ikke været meget at glæde sig over, men nu ser det ud til, at der også er lys i mørket.

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser nemlig, at flere nordjyske kommuner har landets laveste incidenstal (antal smittede pr. 100.000 indbyggere).

Helt i bund er fem af de syv nedlukkede kommuner. Læsø, Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt og Thisted. Læsø har den seneste uge ikke haft ét eneste nyt corona-tilfælde.

Brønderslev er nummer ti på listen, og Aalborg er nummer fjorten, mens kommunerne syd for Limfjorden ligger en smule højere.

Værst ser det ud i Vesthimmerland og på Mors, hvor incidenstallet som de eneste to steder i Nordjylland er over 100. Henholdsvis 103,7 i Vesthimmerland med 38 smittetilfælde den seneste uge, og 173,1 på Mors med 35 nye smittede.

Du kan se, hvordan smittetallene har udviklet sig i Nordjylland herunder.