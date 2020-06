Lige nu skinner solen - gør den også det i sommerferien? DMI giver et bud på ferievejret

NORDJYLLAND:De fleste danskere har - efter corona-virus har lukket mange grænser - indstillet sig på at holde sommerferie i Danmark. Men hvordan er det nu lige, det plejer at være med det danske sommervejr...

Nogle år bliver sommerferie i Danmark bare til ferie - uden snert af sommer.

I år er der dog gode chancer for at opleve sol og varme, forudser Danmarks Meteorologiske Institut - DMI.

Allerede nu nyder mange det næsten sydlandske vejr, der får folk til at nyde det udenfor i haven eller i byens parker. Og det fortsætter resten af juni.

Resten af juni bliver vejret godt, med flere dage med rigtigt godt vejr. I begyndelsen af juli bliver det mere blandet, og der vil komme dage med regnvejr. Arkivfoto: Andreas Falck

- Der bliver opbygget et nyt højtryk over Skandinavien, og det giver flot sommervejr. Der vil være flere dage, hvor temperaturen kommer over de 25 grader, så vi kommer 2-3 grader over det normale, og der vil også komme mindre nedbør end normalt, siger Martin Lindberg, der er meteorolog hos DMI og har specialiseret sig i at lave langtidsprognoser.

Højtryk spærrer for lavtryk

I begyndelsen af juli, hvor skolebørnene for alvor tager fat på ferien - sammen med mange forældre - begynder vejret dog at blive mere blandet.

- Der bliver nogle dage med fint vejr, men også nogle dage med regn. Temperaturen vil typisk ligge omkring 18-22 grader de fleste dage, siger Martin Lindberg og understreger, at prognoserne bliver mere usikre, når de rækker mere end 14 dage frem.

I den sidste halvdel af juli vil et azorisk højtryk bevæge sig op over de britiske øer eller den nordlige del af Skandinavien.

- Det vil spærre for lavtryk, der normalt kommer ind fra vest med regn og ustadigt vejr. Så vejret i sidste halvdel af juli bliver igen mere stabilt og de fleste dage med cirka 22-23 grader, men også dage over 25 grader - dog noget køligere ved vestkysten - og nedbør lidt under det normale, siger Martin Lindberg.

Nogle dage med regnbyger betyder, at der kommer 10-12 millimeter nedbør om ugen.

- Det bliver ikke en oplagt super sommer, som man vil huske mange år fremover, men der kan godt komme en eller to varmebølger, hvor temperaturen kommer over 25 grader i nogle dage i træk, siger meteorologen.

Det bliver ikke en sommer, der kommer til at gå over i historiebøgerne som helt fantastisk, men der bliver bestemt dage, hvor der bliver mulighed for at komme til stranden, hvis man skal tro sæsonprognosen fra Martin Lindberg. Arkivfoto: Andreas Falck

Fint i første del af august

Det fine vejr fra juli fortsætter ind i august.

- Der vil også være dage, hvor temperaturen kan komme op over 25 grader, men der vil også komme dage med kraftige regnbyger - som kan give skybrud - så der vil være store lokale forskelle, siger Martin Lindberg.

- Fra midten af august bliver det mere ustadigt, da der kommer flere lavtryk ind vest fra. Det bliver omskifteligt, siger han.

Martin Lindberg fortæller, at der er meget forskellige modeller, når han kigger på september.

- Lige nu hælder jeg mest til den model, der regner med, at der kommer et højtryk, der giver lidt stabilt vejr med sol og lidt varmt. Ikke så meget som i 2016, hvor der var flere uger med godt vejr, men der kan godt komme en lille uge, hvor vejret bliver godt, slutter han.