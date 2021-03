Ligegyldigt pr-stunt eller vigtigt budskab? Firma dropper shampoo til "normalt" hår

Ordet "normal" er for øjeblikket omdrejningspunktet i en ophedet debat, efter en stor skønhedsproducent har valgt at droppe brugen af ordet om deres produkter til hud og hår. Og som altid, når det diskuteres, om ord kan virke krænkende eller stødende, er der garanti for en mildt sagt livlig diskussion.

Det er producenten Unilever, der blandt andet står bag mærker som Dove, Tresemmé og Vaseline, der efter eget initiativ fjerner ordet "normal" fra emballager på shampoo og cremer - og i reklamer. Deres ønske er en "mere inkluderende vision for skønhed".

På de sociale medier er reaktionerne markante. Især de der synes, at krænkelses-kulturen er gået for vidt, fylder meget. Og det er langt fra første gang, at det er blevet diskuteret, om ord skal ændres, fordi de kan opfattes krænkende.

En af de få diskussioner i 2020, der ikke drejede sig om corona, handlede om navnet på flødeisen "Kæmpe Eskimo". Hansen Is droppede navnet, som fra flere sider gennem årene er blevet kritiseret for at bygge på en racistisk stereotyp. For nylig har også Premier Is meldt ud, at de ændrer navnet på deres udgave af den traditionelle flødepindis.

Selvom det måske kan give et vist nostalgisk vemod, at navne på kendte produkter og brands ændres, er det alligevel vigtigt, at vi fremover - i hverdagssproget såvel som i navngivningen af produkter og i reklamer - overvejer, hvordan vores sprog former verden. Og eksempelvis ordet "eskimo" skaber distance - og markerer en forskel på "os" og "dem".

Men det kan hurtigt komme til at klinge hult, når virksomheder påberåber sig et inkluderende budskab, som Unilever gør, når de dropper ordet "normalt" i forbindelse med deres hud- og hårprodukter.

Når vi nærmer os de forskellige pride-arrangementer, der sætter fokus på LGBT+-personers rettigheder, er virksomheder lynhurtige til iklæde sig regnbuefarver, men når arrangementet er forbi, er det ikke diversitet og mangfoldighed i virksomheden, der står øverst på dagsordenen. Vi ser firmaer, der taler varmt for kvinders rettigheder på kvindernes internationale kampdag, men til daglig arbejder de ikke for at sikre en ligelig fordeling af kønnene på ledelsesgangen. Det er også blevet afsløret, hvordan tøjgiganter brænder nyt tøj af i tonsvis - samtidig med at de slår sig op på at være bæredygtige.

Det er selvfølgelig positivt, at inkluderende skønhedsidealer, mangfoldighed, ligestilling og bæredygtighed bidrager til en god forretning - og ikke omvendt. Problemet er bare, at de flotte ord sjældent bliver fulgt op med handling.

Skønhedsbranchen er fyldt med stereotype fremstillinger, og derfor kan det måske være fornuftigt nok at droppe ordet "normal". Men hvis det ikke bliver fulgt op med handling, er det et fuldstændigt ligegyldigt pr-stunt, som næppe bidrager til en mere inkluderende skønhedsbranche. Det er en gratis omgang, og det ville klæde enhver virksomhed og droppe de flotte ord - og rent faktisk bakke op om forandringen i praksis. Og i 2021 - hvem vil egentligt hellere være normal end speciel?