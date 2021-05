Lighed for loven - også i klitten?

Er der nogen i Nordjylland, der ikke har hørt om klitsagen fra Skagen?

Sagen, der indebar en kendt nordjysk erhvervsmand og en lokal entreprenør, som aftalte, at en effektiv gravemaskine i ly at natten skulle fjerne en hel del kubikmeter sand fra en generende klit for at forbedre udsigten fra erhvervsmandens sommerhus på Skagen Sønderstrand. Sagen, der endte med masser af mediefokus, beskyldninger og afvisninger af ulovligheder, og som i sidste ende medførte betingede fængselsstraffe til de to implicerede herrer for hærværk på naturen.

Nej, vel? Den sag er ikke gået mange næser forbi i det nordjyske.

Men hvad så med klitsagen fra Ålbæk - få kilometer syd for Skagen? Nordjyske fortalte historien tidligere på ugen: Her stod Christian Guldager på vegne af flere sommerhusejere frem og undrede sig over, at der tilsyneladende ikke er den store lighed for loven, når det handler om at gribe ind og ændre på de beskyttede klitter i området. I forbindelse med opførelsen af et nyt sommerhus tilbage i 2019 gravede ejeren en vej gennem klitten og op til boligen. Han fik af Kystdirektoratet lov til at bevare vejen, indtil sommerhuset stod færdigt, og så skulle naturen ellers reetableres. Det er ikke sket på tilfredsstillende vis, og et ønske fra ejeren om at få dispensation er afvist blankt fra Kystdirektoratets side.

Imidlertid er genskabelsen af naturen ikke gennemført endnu. Og det undrer naboerne: For hvorfor pokker skrider myndighederne ikke til handling, når gerningsmændene fra Skagen Sønderstrand blev mødt med bål og brand, krav om genopretning, bøde og fængselsstraf?

Forundringen kan kun bakkes op. Reglerne for strandbeskyttelse er strikse, og det kan man mene om, hvad man vil. Men overordnet har de til formål at sikre, at vores fælles natur beskyttes mod tilfældige og mere eller mindre gennemgribende ændringer båret af individuelle interesser og luner. Og det uanset om der er tale om offentligt område ved Sønderstrand eller privat grund ved Ålbæk.

Derfor virker det tamt - og uansvarligt - at Kystdirektoratet ikke har kontrolleret, at klitlandskabet i sagen fra Ålbæk er rettet op. Nok er det fint, at direktoratet har tiltro til, at borgerne retter sig efter udstedte påbud, men det giver ikke mening, at der ikke laves et opfølgende tjek.

I bund og grund er det en skalten og valten med den natur, der i disse år kommer mere og mere fokus på, at vi skal passe på og give fornyet plads. Det er en skalten og valten med de regler, der er stillet op på området. Og i sidste ende er det en skalten og valten med retssikkerheden: For ligesom penge ikke må give fordele i forhold til loven, skal kendiseffekt heller ikke være en ulempe med konsekvent afklapsning til følge - som i sagen fra Skagen Sønderstrand.