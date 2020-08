Lille udvikling i festgade: Åbning til klokken 02 vil sprede menneskemængde

AALBORG:Frygten for spredning af covid-19 blandt feststemte gæster sætter fortsat store begrænsninger på udfoldelserne i Jomfru Ane Gade i Aalborg. Eneste lille ændring i retning mod normale tilstande er, at barer og værtshuse, der i dag skal lukke ved midnat, med aftalen får mulighed for at holde åbent til klokken 2.00. På den betingelse at der ikke lukkes nye gæster ind efter klokken 23.00.

Det bifaldes af branchen.

- Det er et skridt i den rigtige retning, og vi kommer naturligvis til at følge retningslinjerne til punkt og prikke, lyder det fra den nordjyske regional manager i Rekom Group, Magnus Jessing.

Rekom Group driver en lang række barer og diskoteker, bl.a i Jomfru Ane Gade.

Signalforvirring

Eksperter har kritiseret regeringen for "signalforvirring", når man på den ene side skærper kravene og påbyder mundbind i kollektiv trafik fra på lørdag, samtidig med at man på den anden side udvider barernes åbningstid.

Uddrag af aftale om fase 4 Der indføres påbud om mundbind i offentlig transport fra lørdag den 22. august Nedlukningen af nattelivet forlænges til og med 31. oktober Barer og værtshuse kan fra sidst på måneden holde åbent til 02, i dag skal de lukke ved midnat Natklubber og diskoteker kan omdannes til barer indenfor de sundhedsfaglige retningslinjer - eller må de ikke åbne Seksdagesreglen afskaffes - den betød, at udenlandske gæster skulle booke mindst seks overnatninger for at komme ind i landet Læs hele aftalen her VIS MERE

Justitsminister Nick Hækkerup har fastslået, at den udvidede åbningstid ikke er"sundhedsmæssigt risikabel", fordi der ikke kommer nye gæster ind efter klokken 23.

Ifølge Magnus Jessing vil det tilmed have den effekt, at gæsterne spredes, så man undgår, at festglade nordjyder klumper sig sammen i store grupper ude i gaden, som man oplevede for nogle uger siden. Det fik politiet til at udpege gaden som hotspot, med mulighed for at udstede opholdsforbud.

- Vi har haft tæt samarbejde med politiet om at tømme gaden, siden den blev udpeget som hitspot for et par uger siden, siger Magnus Jessing.

- Med en åbningstid til klokken 2 kan vi - sammen med politiet - sprede gæsterne over et større tidsrum og kontrollere, at der ikke opstår de store folkemængder ude i gaden.

- Den udvidede åbningstid giver flere timer at drive forretning i, men det er klart, at når vi normalt har åben til klokken fem, så mister vi stadig en stor del af vores omsætning, lyder det fra Magnus Jessing.

Ifølge Rekoms politiske chef, Lars Børsting, er der fortsat et presserende behov for at udvide hjælpepakkerne til branchen, når det ikke er muligt at genåbne hele nattelivet.

- Det er helt nødvendigt, at politikerne nu leverer på aftalens løfte om at forhandle bedre hjælpepakker på plads til de erhverv, som fortsat skal holde lukket.

- Erhverv som vores, der nu på sjette måned har store, faste omkostninger og hjemsendte medarbejdere på fuld løn, siger han i en kommentar til aftalen.

Rekom Group i Jomfru Ane Gade Rekom-barer, der holder åbent til klokken 02 fra sidst i august: DNA, Den Nordjyske Ambassade Fabrikken Heidis Bier Bar Guldhornene The Drunken Flamingo Rekom-diskoteker/natklubber, der er lukkede på ubestemt tid: Andy`s Bar Giraffen LA Bar Mexi Bar Sprutten Tyren Rekom Group - også kendt som Restaurations Kompagniet A/S - driver 121 barer og diskoteker i Danmark Norge og Finland - de 91 i Danmark, 15 ud af de 91 er åbne i øjeblikket. VIS MERE

Lars Børsting kalder det "helt usandsynligt" at koncernen vil omdanne nogle af sine natklubber og diskoteker til almindelige barer, som der gives mulighed for i den aftale, politikerne indgik fredag.

Lars Børsting henviser til at koncernens natforretninger er "dimensioneret til at fungere på nattelivets præmisser med stående og dansende gæster". Det kan ikke lade sig gøre efter retningslinjerne for barer og værtshuse, derfor vil alle natklubber og diskoteker fortsat være lukket, siger han.

Spillesteder

Også spillestederne havde håbet, at de ville få lov til at slå dørene op i genåbningens fase 4. Men sådan bliver det ikke.

Det kan dog blive muligt med en yderligere genåbning af spillestederne, hvis de overholder afstandskrav, og hvis publikum hovedsageligt sidder ned.

Men det kan ikke betale sig for spillestederne, lød det lørdag fra Esben Marchen, som er sekretariatschef i Dansk Live, interesseorganisation for spillesteder og festivaler.

Mange spillesteder vil derfor - som nattelivet - fortsat holde lukket i fase 4. Dansk Live opfordrer også politikerne til at yde mere økonomisk hjælp i de kommende måneder.