Limfjordstunnelen og nordjyske broer skal repareres

NORDJYLLAND: Tidens tand sætter sine spor, også på landets vejbroer og tunneler, så derfor står de for tur til en større omgang vedligehold.

I Nordjylland drejer det sig i år om Limfjordstunnelen, Aggersundbroen og Hadsundbroen, hvor der skal repareres og vedligeholdes.

- Hvert år, når foråret melder sig, går vi i gang med at fremtidssikre broernes bærende konstruktioner og udskifte de nedslidte dele. For den løbende vedligeholdelse af broer er med til at forlænge deres levetid og sikrer, at de danske bilister fortsat kan komme nemt og sikkert rundt i hele landet, siger Michael Kirkfeldt, drifts- og anlægsdirektør i Vejdirektoratet.

- Det er klart, at vi i disse perioder ikke helt kan undgå at genere bilisterne, men vi forsøger altid at gøre generne så få og kortvarige som muligt, forklarer Michael Kirkfeldt.

For at minimere generne forsøger Vejdirektoratet som udgangspunkt at holde broerne åben for trafik på trods af selv meget omfattende reparationer. Desuden lægges de mest generende arbejder udenfor myldretiderne.

I de tilfælde, hvor en spærring af broerne er nødvendige, inddrages kommuner og erhvervsliv, så spærringen lægges så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til blandt andet kørsel med landbrugsmaskiner og varekørsel.

Tidsplanen for hvert broarbejde og de forventede trafikgener bliver løbende offentliggjort på Vejdirektoratets hjemmeside.

De planlagte arbejder i Nordjylland i 2018:

• Aggersundbroen: forny broens beskyttelse mod rust

• Hadsundbroen: reparation af rigler i forbindelse med broens lukkemekanisme

• Limfjordstunnelen: etablering af regnvandsbassin