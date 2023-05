Lisbeth vil overbevise politikerne: 3. Limfjordsforbindelse kan blive  miljøkatastrofe

NORDJYLLAND:Hvis missionen lykkedes, kommer der ikke nogen motorvej over Egholm.

Mandag formiddag fløj Lisbeth Gjørtz Fast til København, tirsdag skal hun til Christiansborg, hvor hun ene kvinde vil forsøge at overbevise politikerne om, at de er på vej til at vedtage et lovforslag, der kan ende med en miljøkatastrofe. For der ligger tonsvis af asbestholdigt materiale - dumpet gennem mange år af Eternitfabrikken - lige omkring hvor der skal graves ud til forbindelsen.

I efterhånden lang tid har Lisbeth Gjørtz Fast sammen med Borgerbevægelsen mod en forbindelse i Egholm-linjen kæmpet hårdt mod projektet, men indtil videre uden det store gehør - slet ikke på Christiansborg, hvor et stort flertal har aftalt, at der skal bygges en forbindelse.

Du har fået foretræde for både Transport- og Miljø- og Fødevareudvalget. Hvad er din besked til politikerne?

- At de risikerer at være med til at vedtage noget, der vil få uanede konsekvenser for Aalborg og borgerne. Det vil blive en foruening, der kommer til at plage generationer. Motorvejsbyggeriet skal gennem tre store asbest-deponier, som slet ikke er nævnt i de foreløbige undersøgelser.

- Hverken Region Nordjylland eller Aalborg Kommune har vist den store lyst til undersøge det, men vi kan dokumentere, at de er der. Senest er det kommet frem, at der er blevet deponeret asbestholdigt materiale der helt frem til 1988. Kommunen har ellers fortalt, at det stoppede mange år før.

- Jeg håber, at de mennesker, der skal tage den beslutning, lige overvejer, om de virkelig vil risikere at ødelægge fremtiden for så mange mennesker. At de nye oplysninger vil få dem til at droppe deres plan.

Modstanderne har tidligere spurgt ind til asbest-problemerne. Daværende transportminister Benny Engelbrecht (S) svarede, at hvis der blev fundet asbest, så kunne man formentligt godt løse problemet. Hvorfor er det ikke en mulighed?

- Det kunne man nok også, hvis der havde været tale om en mindre mængde. Men på knap to år så har Aalborg Kommune samlet flere tons op. Vi kan dokumentere, at der er mindst 950.000 tons asbestholdigt materiale i de deponier, og dem tror jeg ikke bare, at man kan fjerne uden at udsætte befolkningen for en stor risiko.

- Hvor skal man køre det hen? Hvordan vil de undgå, at støvet kommer ind i byen?

Vejdirektoratet har her i foråret lavet nye undersøgelser og ledt efter asbest. Hvis de ender med at konkludere, at de kan håndtere det, uden at det udgør en sundhedsrisiko, vil du så have tillid til det?

- Nej. Asbest er meget svært at finde. Selvom de har taget ti prøver, der ikke viser asbest, så kan det sagtens være alle mulige andre steder.

Hvad synes du så, der skal ske med området?

- Det skal lukkes ned - i det mindste indtil vi får det fulde overblik. Jeg er 62 år, og jeg kæmper denne sag for mine børnebørn. De skal ikke vokse op et sted, hvor det kan være farligt at trække vejret. I min generation kender alle fra Aalborg til nogen, der har fået livet ødelagt af asbest-forurening. Det skal ikke ske igen.

Vejdirektoratet har i foråret foretaget en række nye miljøundersøgelser, der kommer til at at indgå i en opdateret VVM-rapport for den 3. Limfjordsforbindelse. Resultatet af miljøundersøgelserne ventes offentliggjort inden sommerferien, og holder tidsplanen, så fremsættes anlægsloven i næste folketingsår.