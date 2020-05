Lise ville finde et dyr til sine fire børn med autisme: Hun endte med 23 alpacaer

En kamel, en lama, en alpaca. En alpa-hvad-for-noget?

Den reaktion får Lise Drastrup ofte, når hun fortæller, at hun har 23 alpacaer til at græsse på en gård på Vendsyssels østkyst i Asaa.

Hvad er en alpaca? Alpacaen tilhører kameldyrsfamilien og stammer fra Peru, Bolivia og Chile. Alpacaen kan inddeles i 2 racer: suri og huacaya. Den er oprindeligt avlet som et uldproducerende dyr, og alpacauld er noget af den bedste uld, man kan få. VIS MERE

Det nuttede krammebamselignende dyr er ikke særlig udbredt i Danmark. De fleste, der holder alpacaer, har et par stykker gående som hyggelige husdyr. Sådan startede det også for Lise, lige indtil hun så fik importeret 2 fra Sverige, 2 fra Norge og 19 fra Italien - og der er flere på vej.

Mød Lise (og de søde alpacaer) i videoen og find ud af, hvordan hendes fire børn var grunden til, at hun begav sig ud på sit alpacaeventyr.

Vidste du at... Alpacaen kan blive omkring 20 år. Den måler knap en meter over ryggen og vejer i gennemsnit 60-90 kg. Drægtigheden er ca. 11 ½ måned. Alpacaen er et flokdyr og trives ikke alene. Når alpacaen skal markere sin rangorden i flokken eller føler sig truede, kan de finde på at spytte – efter hinanden. Normalt spytter de aldrig på mennesker. I virkeligheden er det dog ikke spyt, men derimod ufordøjet maveindhold der kastes op. Alpacaen kan have en terapeutisk virkning. Grundet dets rolige sind og nuttede udseende bliver alpacaer flere og flere steder i verden brugt som et terapeutisk dyr. Alpacaens uld er helt speciel sammenlignet med fåreuld, fordi den ikke indeholder lanolin, hvilket gør den meget allergivenlig. Derudover kradser den ikke, og den er både brand- og vandresistent. En alpaca kan koste mellem alt fra få tusinde kroner til flere millioner kroner. Det afhænger af uldens kvalitet og alpacaens genetik. Verdens dyreste alpaca blev solgt for 4.5 millioner kroner. VIS MERE

1500 alpacaer på samme sted

Lise Drastrup nærer så meget kærlighed og har så stor en viden om sine alpacaer, at man skulle tro, hun har haft dem hele sit liv. Men faktisk opstod interessen for kun halvandet år siden.

- Jeg har ikke haft mine alpacaer særlig længe, men jeg har bare suget alt viden til mig, siger Lise Drastrup.

På den korte tid har hun rejst rundt i Norden for at se, hvordan erfarne alpacaavlere passer og avler dyrene. Hun har flere gange været i Norge, men også i Finland for at besøge et uldspinderi.

Udover at avle og sælge ulden tilbyder Lise Drastrup også gåture med alpacaerne. Hun kalder det Walk 'n talks, og det koster 200 kroner. Foto: Martél Andersen

Den helt store rejse gik til Australien, hvor hun i en måned besøgte den australske pendant til sig selv, Chris Williams - bare i en meget voldsommere skala.

- Chris har 1500 alpacaer. Han bruger dem både til at avle på, sælge ulden og kødet, fortæller Lise Drastrup, der på sin rejse også fik mulighed for at smage kødet, som efter hendes mening smager lækkert.

- Chris har de fineste dyr. Da han startede op, købte han en alpaca fra USA til 1,8 millioner kroner. Så er man langt med god genetik fra start, fortæller Lise Drastrup, der har meget af sin viden om avl og parringer fra Chris.

Fra frisør til alpacaklipper

Selvom Lise er den store nørd i familien, står hun langt fra alene med sit alpaca-projekt. Fra start af har hun fået stor opbakning af sin mand, Martin Drastrup.

Den seneste tid har han især hjulpet til, når alpacaerne skulle klippes. Normalt ville Chris Williams komme forbi på sin klipperute, men på grund af Covid-19 har det ikke været muligt for ham at rejse Skandinavien rundt, som han ellers gør det hvert år.

For den rutinerede Chris Williams tager en klipning 5-10 minutter. Så hurtig er Lise Drastrup ikke endnu. For hende tager det en halv times tid. Foto: Martél Andersen

Derfor har Lise og Martin Drastrup valgt at tage klipningen af deres 23 alpacaer i egen hånd.

- Det er lidt sjovt, for jeg er uddannet frisør, men jeg kan godt mærke, at jeg er lidt på dybt vand med de her dyr, griner Lise Drastrup.

Hun har efterfølgende tilbudt sin hjælp med at klippe andres alpacaer. Noget, der pludselig greb om sig. Indtil videre har hun været rundt at klippe hos Ree Park Safari, Jyllands Park Zoo og flere ejere af få alpacaer.

For hver dag bruger hun timevis på at tænke på sine dyr, og hver dag tilegner hun sig større viden om dem. Næste store skridt er, når de forhåbentlig får 15 føl til sommer.

- Fremtidsplanerne er en hel masse alpacaer. Jeg vil gerne være det sted i Danmark, man tager hen for at opleve alpacaverdenen. 1500 alpacaer? Ja da, hvorfor ikke?, siger Lise Drastrup.