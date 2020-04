Statsministeren: - Nu er der noget at glæde sig over

DANMARK:Det går den rigtige vej. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen indledningsvis, da hun tirsdag holdt pressemøde i Statsministeriet.

- Selvom vi er i en rigtig svær situation, og vi er bevidst om, at mange lider mange afsavn, så står Danmark det rigtige sted. Indsatsen har virket, lød det fra statsministeren.

Dele af sundhedsvæsnet kan åbnes.

- Nu vender vi tilbage til flere af de almindelige aktiviteter i sundhedsvæsnet... De tal vi ser nu på indlæggelser betyder også, at vi kan gøre mere i fase 1, end vi umiddelbart havde forestillet os. Vi skal blive ved med at have virussen under kontrol. Det går godt, og derfor er ideen at åbne en smule mere op. Det skal gøres kontrolleret - og det skal gøres ansvarligt.

- Mere end halvdelen af de privatansatte går stadig på arbejde. Det samme gør sig gældende for mange offentligt ansatte. Vi har handlet hurtigere end andre lande. Derfor har vi kunnet lukket mindre ned, og vi kan også lukke hurtigere op. Vi er et af de lande, der forhåbentlig er igennem den første svære halvleg. Det er godt gået Danmark, sagde Mette Frederiksen.

Men hvad der nu kan tænkes at skulle åbnes yderligere op, blev Mette Frederiksen ikke konkret med. Hun fortalte dog, at Regeringen vil forhandle om en udvidelse af genåbningen med Folketingets partier. Forhandlingerne starter tirsdag kl. 18.

- Jeg forstår godt, at mange har et ønske om, at vi åbner op inden for en bestemt branche. Men vores opgave er at se på en sundhedsfaglig god måde med de bedste forudsætninger erhvervslivet og arbejdspladserne.

- Vi har valgt ikke at være konkrete i dag, fordi vi vender spørgsmålet på en sådan måde, at Folketingets partier er til partiledermøde klokken 18.00. Der vil vi høre, hvad partierne har af ønsker. Så vil vi bede myndighederne beregne, hvad smitteeffekten er af de forskellige forslag. Derefter vil vi lave en politisk tillægsaftale. På den baggrund bliver vi ikke mere konkrete nu.

Lidt om de store forsamlinger

Der vil gå en "rum tid" endnu, før ældre og svage kan mødes med deres familie og få et kram af barnebarnet, sagde Mette Frederiksen.

- Jeg forstår saftsusemig godt bekymringen. At sidde der alene på plejehjemmet eller i lejlighed og ikke kunne se venner, familier og barnebarn. Vi vil gå videre med politiske forhandlinger for at støtte det frivillige arbejde. Men vi må også have en diskussion med hinanden om, hvordan vi kan mødes på en anden måde, sagde statsministeren.

Regeringen er endnu ikke klar med et svar på, hvad "store forsamlinger" er, siger Mette Frederiksen.

- Jeg ved godt, at mange ude i sommerlandet efterspørger det. Vi melder ud, så snart, vi kan, siger Mette Frederiksen.

De første skoler åbner onsdag

I 57 kommuner åbner det første dagtilbud onsdag den 15. april. I 48 kommuner åbner den første skole onsdag 15. april.

Frem mod den 20. april vil "alle" skoler og daginstitutioner åbner, sagde KL-formand Jacob Bundsgaard:

- Det er med forbehold for, at der er nogle praktiske ting, der skal løses i forhold til afstandskrav og håndhygiejne, men dem arbejder vi benhårdt på at løse.

Vi ligger stadig lunt på kurven

Faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak fortalte på pressemødet, at "vendepunktet" i smittekurven indtraf omkring 2. april:

- Jeg har tidligere sagt, at der går lang tid fra man laver en indsat til man ser effekten. Det skyldes, at der går lang tid, før man har symptomer og får lavet en test. Så der er en forsinkelse. Det betyder, at den indsats, der blev lavet den 11.-12. marts først slår igennem nu. Der er sket et betydeligt fald, og den er indtruffet før, vi ventede. Det er en super god nyhed, sagde han.

Ud fra tallene er mulighed for en "lille yderligere åbning", hvor Danmark "stadig kan være på den nedadgående kurve":

- Smittetrykket vil stige fra 0,6 til 0,8 med en lille yderligere åbning. Det vil sige, at vi ikke ser en epidemisk udvikling, men stadig ligger lunt på kurven. Det hele står og falder dog med, at man stadig holder afstand. Ellers ser vi en risiko for en "anden bølge", som man ser i andre lande, løde det endvidere fra Kåre Mølbak.

Lige nu er antallet af indlæggelser med coronavirus lavere end forventet. 380 danskere er nu indlagte med corona. 93 er i intensiv behandling. 299 er døde, mens de har været smittet med coronavirus.

- Det viser, at vi har epidemien under kontrol. Antallet af indlæggelse er et fornuftigt stykke under kapaciteten, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke.

Planlagte operationer skal gennemføres

Også direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm var til stede på pressemødet. Han sagde, at fokus nu er på at øge aktiviteten i sundhedsvæsnet. Derfor bør patienter kontakte deres læge, hvis de eksempelvis vil have en snak om kronisk sygdom.

Samtidig vil sygehusene gennemføre flere af de planlagte operationer, som er blevet udskudt:

- Vi vil stadig have fokus på det smitteforebyggende. Derfor kommer vi ikke op på fuld aktivitet. Der skal heller ikke være myldretid i venteværelser hos lægen, oplyste Søren Brostrøm.