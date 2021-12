Live: Nu afgøres Støjbergs skæbne i Folketinget

KØBENHAVN:Folketinget stemmer tirsdag fra klokken 13.15 om, hvorvidt Inger Støjberg er værdig til at blive siddende i Folketinget, efter at hun blev idømt 60 dages fængsel i rigsretssagen mod hende.

I en udvalgsbetænkning fremgår det, at der er stort flertal for, at hun må pakke sine sager. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er de eneste partier, som mener, at hun kan fortsætte trods rigsretsdommen i sidste uge.

Du kan følge afstemningen live her (tryk på play, hvis signalet ikke kommer af sig selv).